Були у центрі уваги: 64-річний Шон Пенн з'явився на кінофестивалі з молодою коханою у вечірній сукні

Голлівудський актор і режисер зі своєю дівчиною приїхав на кіноподію до Марокко.
Шон Пенн відвідав Міжнародний кінофестиваль у Марракеші. На червоній доріжці він з'явився разом зі своєю коханою – акторкою з Молдови Валерією Ніков, яка молодша за нього на понад 30 років. Пара одразу прикувала до себе увагу присутніх. Вони позували, обіймаючись.
Шон був одягнений у класичний чорний костюм, білу сорочку і чорну краватку, які скомбінував із чорними туфлями.
Валерія обрала для такої події вечірню чорну сукню вільного крою, зі складками та оголеними плечима, доповнивши її накидкою, яку спустила до ліктів.
Ніков зібрала волосся у гладкий пучок і зробила макіяж із акцентом на очах. Акторка вирішила обійтися без прикрас.
Нагадаємо, минулого року Шон Пенн приїжджав до Києва у компанії на той момент його коханої – української ведучої та акторки Ольги Коротяєвої.
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