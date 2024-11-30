Були у центрі уваги: 64-річний Шон Пенн з'явився на кінофестивалі з молодою коханою у вечірній сукні

Голлівудський актор і режисер зі своєю дівчиною приїхав на кіноподію до Марокко.

Шон Пенн відвідав Міжнародний кінофестиваль у Марракеші. На червоній доріжці він з'явився разом зі своєю коханою – акторкою з Молдови Валерією Ніков, яка молодша за нього на понад 30 років. Пара одразу прикувала до себе увагу присутніх. Вони позували, обіймаючись.

Шон був одягнений у класичний чорний костюм, білу сорочку і чорну краватку, які скомбінував із чорними туфлями.

Шон Пенн і Валерія Ніков / Фото: Getty Images

Валерія обрала для такої події вечірню чорну сукню вільного крою, зі складками та оголеними плечима, доповнивши її накидкою, яку спустила до ліктів.

Ніков зібрала волосся у гладкий пучок і зробила макіяж із акцентом на очах. Акторка вирішила обійтися без прикрас.

Нагадаємо, минулого року Шон Пенн приїжджав до Києва у компанії на той момент його коханої – української ведучої та акторки Ольги Коротяєвої.

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