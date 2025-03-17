Були в парних образах: Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц на модному показі у Куршевелі

Відома пара відвідала шоу бренду Moncler Grenoble, який презентував колекцію осінь-зима 2025 року. Захід відбувся у Франції на відомому курорті Куршевель.

Бруклін і Нікола вбралися з такої нагоди у схожі образи. На парі були штанні костюми з кишенями виконані з тканини, що нагадувала денім. Обидва були також у взутті чорного кольору, а Нікола також доповнила вбрання широким коричневим ременем. У руці дівчина також тримала сумку та рукавички.

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц / Фото: Getty Images

Позувало подружжя навпроти великих крижаних скульптур, які прикрашали фотозону. Тут же сфотографувалася і акторка Джесіка Честейн, яка також була гостею показу.

Джессіка Честейн / Фото: Getty Images

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