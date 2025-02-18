Були як сестри: 62-річна Демі Мур відвідала захід із молодшою дочкою

Голлівудська акторка має трьох дочок від актора Брюса Вілліса і одну з них – найменшу – взяла із собою до Лондона.
У Великій Британії відбулася серія заходів, присвячених церемонії нагородження премією BAFTA, яка відбулася 16 лютого. Демі Мур була номінована цього року у категорії "Найкраща акторка".
Напередодні виходу на червону доріжку церемонії Демі та її дочка Скаут завітали на вечірку, яка проводилася на честь номінантів премії. Мама та дочка мило позували перед фотографами, обіймалися, а також усіх зворушив момент, коли Скаут поцілувала маму.
62-річна Демі Мур обрала для цього заходу вбрання від Chanel з колекції весна-літо 2025. Це був оригінальний чорний костюм, прикрашений об'ємним кольоровим пір'ям. Носила вбрання акторка у поєднанні зі слінгбеками та кількома прикрасами.
Скаут теж обрала лук від Chanel – яскраво-зелену сукню-пальто з блакитними ґудзиками-квітами та блакитними накладними кишенями. Вбрання було з круїзної колекції весна-літо 2024.
Також на Скаут була сорочка у колір жакету та культові слінгбеки молочного кольору з чорним мисом.
Пізніше на червону доріжку акторка вийшла вже в кастомній сукні, що нагадувала калейдоскоп, від британського бренду Alexander McQueen. Це було вбрання з яскравою вишивкою бісером, лелітками та різним камінням. Воно мало високу горловину і американську пройму, руки залишалися відкритими. Також сукню прикрашав довгий шлейф.
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