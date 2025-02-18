Були як сестри: 62-річна Демі Мур відвідала захід із молодшою дочкою

Голлівудська акторка має трьох дочок від актора Брюса Вілліса і одну з них – найменшу – взяла із собою до Лондона.

У Великій Британії відбулася серія заходів, присвячених церемонії нагородження премією BAFTA, яка відбулася 16 лютого. Демі Мур була номінована цього року у категорії "Найкраща акторка".

Демі Мур та Скаут / Фото: Associated Press

Напередодні виходу на червону доріжку церемонії Демі та її дочка Скаут завітали на вечірку, яка проводилася на честь номінантів премії. Мама та дочка мило позували перед фотографами, обіймалися, а також усіх зворушив момент, коли Скаут поцілувала маму.

Демі Мур та Скаут / Фото: Associated Press

62-річна Демі Мур обрала для цього заходу вбрання від Chanel з колекції весна-літо 2025. Це був оригінальний чорний костюм, прикрашений об'ємним кольоровим пір'ям. Носила вбрання акторка у поєднанні зі слінгбеками та кількома прикрасами.

Демі Мур / Фото: Associated Press

Скаут теж обрала лук від Chanel – яскраво-зелену сукню-пальто з блакитними ґудзиками-квітами та блакитними накладними кишенями. Вбрання було з круїзної колекції весна-літо 2024.

Демі Мур та Скаут / Фото: Associated Press

Також на Скаут була сорочка у колір жакету та культові слінгбеки молочного кольору з чорним мисом.

Демі Мур та Скаут / Фото: Associated Press

Пізніше на червону доріжку акторка вийшла вже в кастомній сукні, що нагадувала калейдоскоп, від британського бренду Alexander McQueen. Це було вбрання з яскравою вишивкою бісером, лелітками та різним камінням. Воно мало високу горловину і американську пройму, руки залишалися відкритими. Також сукню прикрашав довгий шлейф.

Демі Мур / Фото: Associated Press

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