Були як сестри: Гайді Клум відвідала автоперегони у Монако з 20-річною дочкою Лені

Після ефектного виходу в Каннах на кінофестивалі Гайді та Лені Клум вирушили до Монако.

Мама та дочка відвідали автоперегони Формули-1 Гранпрі Монако, яка відбувалася у Монте-Карло.

Моделі одягнулися у вбрання білого кольору, що підкреслювали ефектні декольте. На 50-річній Гайді був костюм із топом та кюлотами у великі дірки, який вона поєднала з кедами, кепкою, сонцезахисними окулярами та декількома прикрасами.

А ось 20-річна Лені одягла комбінезон, який носила у поєднанні з білими кедами та яскравою сумкою від Chanel. Також дівчина уклала волосся в об'ємні локони і зробила макіяж із коричневою помадою на губах.

Гайді та Лені Клум / Фото: Getty Images

Деякі кумедні відео з цієї події Гайді Клум поділилася в Instagram.

Це спортивне змагання проводиться від 1929 року і перемога в ньому вважається однією з найпрестижніших у світових автоперегонах. Тому захід щорічно відвідує безліч зірок, мільйонерів та княжа родина Монако. Після оголошення переможця відбулася розкішна галавечеря, на якій також з'явилася княгиня Шарлін. Вона сяяла перед камерами у червоній сукні з лелітками від Louis Vuitton.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / Фото: Getty Images

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