Були як сестри: Вера Вонг показала фото зі своїми дорослими доньками та розкішно прикрашений дім

Зірка весільної моди та вічно молода Вера Вонг показала свій будинок і яке вбрання обрала на свята.
Відома дизайнерка весільних суконь Вера Вонг, якій влітку виповнилося 74 роки, відсвяткувала Різдво у родинному колі. На святі були дві доньки знаменитості — 33-річна Сесилія і 30-річна Жозефіна, яких вона удочерила з колишнім чоловіком Артуром Беккером.
На знімках, якими Вонг поділилася в Instagram, вона позувала з доньками на тлі розкішно оздобленого будинку. Усі декорації були у бірюзових тонах.
Вера, Сесилія та Жозефіна були також у довгих гламурних та блискучих сукнях бірюзового відтінку з кутюрної колекції Vera Wang.
Також доньки модельєрки одягли святкові шапки Санта-Клауса. Вера ж традиційно здивувала худорлявістю та молодим виглядом.
Окрім Різдва сім'я святкувала і 73-й день народження молодшого брата дизайнерки Кена. Тож на столі був святковий торт.
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