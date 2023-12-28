Були як сестри: Вера Вонг показала фото зі своїми дорослими доньками та розкішно прикрашений дім

Зірка весільної моди та вічно молода Вера Вонг показала свій будинок і яке вбрання обрала на свята.

Відома дизайнерка весільних суконь Вера Вонг, якій влітку виповнилося 74 роки, відсвяткувала Різдво у родинному колі. На святі були дві доньки знаменитості — 33-річна Сесилія і 30-річна Жозефіна, яких вона удочерила з колишнім чоловіком Артуром Беккером.

Вера Вонг та її дочки / Фото: Instagram Вера Вонг

На знімках, якими Вонг поділилася в Instagram, вона позувала з доньками на тлі розкішно оздобленого будинку. Усі декорації були у бірюзових тонах.

Вера, Сесилія та Жозефіна були також у довгих гламурних та блискучих сукнях бірюзового відтінку з кутюрної колекції Vera Wang.

Вера Вонг / Фото: Instagram Вера Вонг

Дім Вери Вонг / Фото: Instagram Вера Вонг

Також доньки модельєрки одягли святкові шапки Санта-Клауса. Вера ж традиційно здивувала худорлявістю та молодим виглядом.

Вера Вонг / Фото: Instagram Вера Вонг

Окрім Різдва сім'я святкувала і 73-й день народження молодшого брата дизайнерки Кена. Тож на столі був святковий торт.

Вера Вонг / Фото: Instagram Вера Вонг

Вера Вонг / Фото: Instagram Вера Вонг

Дім Вери Вонг / Фото: Instagram Вера Вонг

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