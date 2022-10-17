"Було дуже страшно": Наталя Могилевська показала, як ворожий дрон-камікадзе пролетів над її будинком

Артистка виклала відео, на якому видно, як ворожий безпілотник пролітає над її житлом.

Наталя Могилевська показала в Instagram, як ворожий дрон-камікадзе пролітав сьогодні над її будинком. Вона зізналася, що боялася, що безпілотник впаде на будинок, в якому вона живе.

"Ворожий дрон над моїм будинком сьогодні. Було дуже страшно, тому що всі ми з сусідами намагалися його збити і я боялася, щоб він не впав на наші будинки", - написала артиска.

Ще Наталя болісно відреагувала на загибель молодого подружжя (жінка була на 6 місяці вагітності). Пара загинула внаслідок попадання ворожого дрона у житловий будинок в центрі Києва.

"Це просто ЖАХ! Закрийте над нами небо!!!" – написала Могилевська.

Нагадаємо, сьогодні зранку, 17 жовтня, Росія атакувала Київ дронами-камікадзе. Один із них влучив по житловому будинку в Шевченківському районі Києва. Врезультаті надзвичайникам вдалося врятувати 19 людей. Наразі відомо, що внаслідок нальоту дронів-камікадзе на житловий будинок загинуло четверо людей.