Було неочікувано: відома співачка вийшла на сцену під час виступу Артема Пивоварова і зізналася йому у любові

Артем Пивоваров і Lely45

Вчора, 9 листопада, у Палаці спорту відбувся третій із семи великих концертів Артема Пивоварова. Цього дня зірковою гостею концерту стала українська співачка Lely45, що стало для всіх приємним сюрпризом.

Артистка доєдналася до Артема під час пісні «Радісно». Своїм виконанням вони запалили публіку.

Після виступу Пивоваров вигукнув: «Ваші оплески Lely45 — майбутнє української музики». Артистка, своєю чергою, сказала: «Палац спорту, доброго дня! Рада вас вітати всіх. Мене звати Люда. Рада тебе побачити тут. Дякую, що ти залишаєшся собою, це дуже надихає. Я бажаю тобі всього найкращого. Я тебе люблю».

Нагадаємо, на другому концерті Артема Пивоварова зірковою гостею була Klavdia Petrivna, яка також зізналася артистку у любові.

До слова, попереду ще чотири концерти Артема Пивоварова у Палаці спорту — 12, 14, 15 і 16 листопада.