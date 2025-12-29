ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
95
1 хв

Було весело: Періс Гілтон і її сестра Нікі зводили дітей до Діснейленду

Зірка показала в Мережі фото з сімейної поїздки до парку атракціонів.

Юлія Кудринська
Періс Гілтон

Періс Гілтон із сином / © Періс Гілтон/Instagram

44-річна світська левиця, зірка реаліті та бізнесвумен Періс Гілтон опублікувала у своєму Instagram серію фото з поїздки до всесвітньо відомого парку розваг та атракціонів — Діснейленду. Компанію їй склала сестра — 42-річна Нікі Гілтон-Ротшильд. У поїздку вони вирушили зі своїми дітьми: у Періс їх двоє — син Фенікс Баррон і донька Лондон Мерилін, а у Нікі — троє: доньки Лілі-Грейс і Теодора Мерилін, а також син Чейзен.

Періс Гілтон із дітьми / © Періс Гілтон/Instagram

Періс Гілтон із дітьми / © Періс Гілтон/Instagram

Періс для такого проведення часу вибрала образ, що складався з кофти з Міккі-Маусом, джинсів, шкіряного кепі від Руслана Багінського, а також сонцезахисних окулярів Prada.

Періс Гілтон / © Періс Гілтон/Instagram

Періс Гілтон / © Періс Гілтон/Instagram

Періс Гілтон / © Періс Гілтон/Instagram

Періс Гілтон / © Періс Гілтон/Instagram

Родина весело провела час: вони каталися на різних атракціонах, каруселях, робили фото та їли різні солодощі.

Періс і Нікі Гілтон із дітьми / © Періс Гілтон/Instagram

Періс і Нікі Гілтон із дітьми / © Періс Гілтон/Instagram

Періс і Нікі Гілтон / © Періс Гілтон/Instagram

Періс і Нікі Гілтон / © Періс Гілтон/Instagram

Періс Гілтон із сином / © Періс Гілтон/Instagram

Періс Гілтон із сином / © Періс Гілтон/Instagram

Періс Гілтон із сином / © Періс Гілтон/Instagram

Періс Гілтон із сином / © Періс Гілтон/Instagram

Раніше, нагадаємо, Періс Гілтон вийшла на червону доріжку в сукні зі стразами. Відома голлівудська блондинка прибула на церемонію вручення премії TikTok Awards, яку провели в Лос-Анджелесі.

Стиль Періс Гілтон (65 фото)

