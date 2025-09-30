ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
8
1 хв

Були як подруги: Мадонна відвідала модний показ із 28-річною донькою Лурдес

Загалом у зірки шестеро дітей, але Лурдес — старша з них, а також як і мати має пристрасть до моди.

Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Лурдес і Мадонна

Лурдес і Мадонна / © Associated Press

Попкоролева Мадонна прилетіла до Парижа, оскільки в понеділок, 29 вересня, у столиці кохання стартував Тиждень моди. Співачка відвідала показ Модного дому Saint Laurent, на якому креативний директор Ентоні Ваккарелло презентував колекцію весна-літо 2026.

На гламурний захід Мадонна прибула в компанії своєї старшої доньки Лурдес. Дівчина позувала з матір’ю перед фотографами, і вони обидві були одягнені в чорне вбрання.

Мадонна / © Associated Press

Мадонна / © Associated Press

67-річна Мадонна одягла напівпрозору чорну сукню з декольте, яку носила в поєднанні зі шкіряною курткою-косухою і хутряною горжеткою. Її образ також доповнювали туфлі на підборах, колготки, окуляри і сітчасті рукавички.

28-річна Лурдес же одягла елегантну сукню з драпуваннями, яку носила в поєднанні з класичними туфлями і золотими аксесуарами — сережками і невеликою сумкою.

Лурдес і Мадонна / © Associated Press

Лурдес і Мадонна / © Associated Press

Раніше Лурдес неодноразово відвідувала покази мод. Наприклад, минулого тижня дівчину бачили на шоу в Мілані, де вона відвідала показ бренду Knwls.

Образи дочки Мадонни Лурдес Леон (8 фото)

Лурдес Леон / © Associated Press

Лурдес Леон / © Associated Press

Лурдес Леон / © Associated Press

Лурдес Леон / © Associated Press

Лурдес Леон / © Associated Press

Лурдес Леон / © Associated Press

Лурдес Леон / © Associated Press

Лурдес Леон / © Associated Press

Лурдес Леон, дочь Мадонны_2 / © Associated Press

© Associated Press

Лурдес Чикконе_1 / © Getty Images

© Getty Images

Лурдес Леон / © Associated Press

© Associated Press

Лурдес Чикконе / © Associated Press

© Associated Press

