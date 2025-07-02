Були як сестри: Джессіка Альба вийшла у світ з 17-річною дочкою

Джессіка Альба та Гонор Воррен / © Getty Images

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Акторка одягла сукню без бретельок від бренду Emilia Wickstead, яка була виконана з шовкового атласу та чудово підкреслювала її фігуру. Образ Альба доповнила креативною сумкою-мішком коричневого кольору, золотими босоніжками та прикрасами.

Дочка зірки обрала сукню оливкового кольору з ніжного шифону, яку прикрашали тонкі бретельки та зав’язки на ліфі. Доповнила образ Гонор гламурними босоніжками зі стразами та клатчем у такому ж дизайні. Як і мати, Хонор одягла багато різних золотих прикрас, а волосся уклала на один бік.

Джесіка Альба і Гонор Воррен / © Getty Images

Для фото мама та дочка позували обійнявшись. Однак вони були не єдиними зірками, які з’явилися на цьому заході, адже також у світ вийшла і виконавиця головної ролі в мюзиклі — акторка Рейчел Зеглер. Дівчина з’явилася у сукні від Модного дому Dior з колекції весна-літо 2025 року.

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Рейчел Зеглер / © Getty Images