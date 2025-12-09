ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
89
1 хв

Були у парних образах: Тімоті Шаламе та Кайлі Дженнер вийшли разом на публіку

Пара вирішила спростувати усі чутки у пресі щодо своїх стосунків і показали, що у них все добре.

Юлія Каранковська
Тімоті Шаламе та Кайлі Дженнер

Тімоті Шаламе та Кайлі Дженнер / © Associated Press

Актор Тімоті Шаламе та зірка реалітішоу Кайлі Дженнер, яких нещодавно підозрювали у розставанні, відвідали разом прем’єру нового фільму «Марті Супрім. Геній комбінацій» у Беверлі-Гіллз.

Тімоті Шаламе та Кайлі Дженнер / © Associated Press

Тімоті Шаламе та Кайлі Дженнер / © Associated Press

Закохані вийшли на публіку у парних образах помаранчевого кольору від бренду Chrome Hearts. Луки Тімоті і Кайлі були зроблені на замовлення із тонкої шкіри.

Тімоті був одягнений у костюм із піджаком і штанами, а також доповнив образ сорочкой, чоботами зі шнурками і круглою сумкою через плече з емблемою бренду.

Кайлі ж одягла ефектну сукню з декольте, вирізами та голою спиною, яку доповнила срібними прикрасами з хрестами, довгим манікюром та туфлями на підборах.

Тімоті Шаламе та Кайлі Дженнер / © Associated Press

Тімоті Шаламе та Кайлі Дженнер / © Associated Press

Тімоті та Кайлі разом від 2023 року, але не коментують свої стосунки. За весь час їхніх стосунків, це лише вдруге, коли вони прийшли разом на світських захід та вишли на фотокол, бо раніше Кайлі хоч і супроводжувала бойфренда не хотіла привертати уваги до себе. Вперше вони разом вийшли на червону боріжку в Італії на кінофестивалі «Давид ді Донателло».

Образи зірки реалітішоу Кайлі Дженнер (31 фото)

Кайли Дженнер_2 / © Getty Images

© Getty Images

Кайли Дженнер_3 / © Associated Press

© Associated Press

Кайли Дженнер / © Getty Images

© Getty Images

Кайли Дженнер_1 / © Associated Press

© Associated Press

Кайли Дженнер_1 / © Associated Press

© Associated Press

Кайлі Дженнер / © Getty Images

Кайлі Дженнер / © Getty Images

Кайлі Дженнер / © Getty Images

Кайлі Дженнер / © Getty Images

Кайлі Дженнер / © Getty Images

Кайлі Дженнер / © Getty Images

Кайлі Дженнер / © Getty Images

Кайлі Дженнер / © Getty Images

Кайлі Дженнер / © Getty Images

Кайлі Дженнер / © Getty Images

Кайлі та її дочка Стормі / © Getty Images

Кайлі та її дочка Стормі / © Getty Images

Кайлі та її дочка Стормі / © Getty Images

Кайлі та її дочка Стормі / © Getty Images

Кайлі та її дочка Стормі / © Getty Images

Кайлі та її дочка Стормі / © Getty Images

Кайлі Дженнер і Стормі / © Getty Images

Кайлі Дженнер і Стормі / © Getty Images

Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт / © Getty Images

Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт / © Getty Images

Кайлі Дженнер / © Getty Images

Кайлі Дженнер / © Getty Images

Кайлі Дженнер / © Getty Images

Кайлі Дженнер / © Getty Images

Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт / © Getty Images

Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт / © Getty Images

Кайлі Дженнер / © Getty Images

Кайлі Дженнер / © Getty Images

Кайлі Дженнер / © Getty Images

Кайлі Дженнер / © Getty Images

Кайлі Дженнер / © Instagram Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер / © Instagram Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер / © Associated Press

Кайлі Дженнер / © Associated Press

Кайлі Дженнер / © Getty Images

Кайлі Дженнер / © Getty Images

Кайлі Дженнер / © Getty Images

Кайлі Дженнер / © Getty Images

Кайли Дженнер_2 / © Getty Images

© Getty Images

Кайли Дженнер / © Getty Images

© Getty Images

Кайли Дженнер / © Getty Images

© Getty Images

Кайли Дженнер_3 / © Associated Press

© Associated Press

Кайли Дженнер и Сторми / © Getty Images

© Getty Images

Кайли Дженнер_2 / © Getty Images

© Getty Images

Ким Кардашьян и Кайли Дженнер / © Getty Images

© Getty Images

89
