Були у парних образах: Тімоті Шаламе та Кайлі Дженнер вийшли разом на публіку

Тімоті Шаламе та Кайлі Дженнер / © Associated Press

Актор Тімоті Шаламе та зірка реалітішоу Кайлі Дженнер, яких нещодавно підозрювали у розставанні, відвідали разом прем’єру нового фільму «Марті Супрім. Геній комбінацій» у Беверлі-Гіллз.

Закохані вийшли на публіку у парних образах помаранчевого кольору від бренду Chrome Hearts. Луки Тімоті і Кайлі були зроблені на замовлення із тонкої шкіри.

Тімоті був одягнений у костюм із піджаком і штанами, а також доповнив образ сорочкой, чоботами зі шнурками і круглою сумкою через плече з емблемою бренду.

Кайлі ж одягла ефектну сукню з декольте, вирізами та голою спиною, яку доповнила срібними прикрасами з хрестами, довгим манікюром та туфлями на підборах.

Тімоті Шаламе та Кайлі Дженнер / © Associated Press

Тімоті та Кайлі разом від 2023 року, але не коментують свої стосунки. За весь час їхніх стосунків, це лише вдруге, коли вони прийшли разом на світських захід та вишли на фотокол, бо раніше Кайлі хоч і супроводжувала бойфренда не хотіла привертати уваги до себе. Вперше вони разом вийшли на червону боріжку в Італії на кінофестивалі «Давид ді Донателло».