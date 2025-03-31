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- Шоу-бізнес
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Були в парному вбранні: Джейсон Момоа прийшов зі своєю дівчиною на прем’єру фільму
Вони у стосунках від травня 2024 року і незабаром відсвяткують першу річницю разом.
45-річний Джейсон Момоа відомий багатьом за ролями у фільмах «Гра престолів» та «Аквамен» відвідав прем’єру у Лондоні. Актор вийшов на фотокол «MINECRAFT: Фільм», у якому зіграв.
Джейсон одягнув на захід яскравий костюм фіолетового кольору зшитий з оксамиту, який носив у поєднанні зі світлою сорочкою та челсі баклажанового відтінку.
Компанію Момоа склала на заході його нова дівчина — 32-річна акторка Адріа Архона.
Адріа одягла на захід вбрання у колір образу Джейсона, оскільки на ній була довга шовкова сукня відтінку лаванди від бренду Victoria Beckham з колекції весна-літо 2025. Пара мило позувала разом перед фотографами. Окремо хочеться відмітити зачіску Джейсона, який заплів своє довге волосся у французьку косу і зав’язав шовковою гумкою скранчем, яка теж була фіолетовою.
Серед гостей заходу була також 63-річна акторка Дженніфер Кулідж, яка з’явилася на прем’єрі у довгій чорній сукні з візерунком.