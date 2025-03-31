ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
613
Час на прочитання
1 хв

Були в парному вбранні: Джейсон Момоа прийшов зі своєю дівчиною на прем’єру фільму

Вони у стосунках від травня 2024 року і незабаром відсвяткують першу річницю разом.

Автор публікації
Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Джейсон Момоа та Адріа Архона

Джейсон Момоа та Адріа Архона / © Associated Press

45-річний Джейсон Момоа відомий багатьом за ролями у фільмах «Гра престолів» та «Аквамен» відвідав прем’єру у Лондоні. Актор вийшов на фотокол «MINECRAFT: Фільм», у якому зіграв.

Джейсон одягнув на захід яскравий костюм фіолетового кольору зшитий з оксамиту, який носив у поєднанні зі світлою сорочкою та челсі баклажанового відтінку.

Джейсон Момоа і Адріа Архона / © Associated Press

Джейсон Момоа і Адріа Архона / © Associated Press

Компанію Момоа склала на заході його нова дівчина — 32-річна акторка Адріа Архона.

Джейсон Момоа і Адріа Архона / © Associated Press

Джейсон Момоа і Адріа Архона / © Associated Press

Адріа одягла на захід вбрання у колір образу Джейсона, оскільки на ній була довга шовкова сукня відтінку лаванди від бренду Victoria Beckham з колекції весна-літо 2025. Пара мило позувала разом перед фотографами. Окремо хочеться відмітити зачіску Джейсона, який заплів своє довге волосся у французьку косу і зав’язав шовковою гумкою скранчем, яка теж була фіолетовою.

Джейсон Момоа і Адріа Архона / © Associated Press

Джейсон Момоа і Адріа Архона / © Associated Press

Джейсон Момоа і Адріа Архона / © Associated Press

Джейсон Момоа і Адріа Архона / © Associated Press

Серед гостей заходу була також 63-річна акторка Дженніфер Кулідж, яка з’явилася на прем’єрі у довгій чорній сукні з візерунком.

Дата публікації
Кількість переглядів
613
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie