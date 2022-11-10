Бути у формі: багатодітна мати Міранда Керр розповіла свій секрет стрункості

39-річна австралійська модель Міранда Керр мати трьох дітей. Нещодавно екс"ангел" Victoria's Secret поділилася тим, як намагається залишатися у формі та мати гарний вигляд.

Виступаючи в подкасті The Skinny Confidential, 39-річна Міранда розказала, що дотримується дуже здорової дієти, а точніше правил здорового харчування та багато тренується.

Міранда Керр / Фото: Associated Press

Щонайменше шість днів на тиждень Керр по годині займається на біговій доріжці, поки її діти сплять. Також у її розкладі є силові тренування.

Що стосується правильного харчування, то, як пише Daily Mail, Міранда Керр починає свій ранок зі склянки води кімнатної температури з лимоном, а потім п'є таку ж кількість соку селери холодного віджиму, оскільки він підлужує.

Міранда Керр / Фото: Getty Images

Наступним у її щоденній програмі є детокс-смузі для всієї родини за рецептом від Medical Medium, який включає чорницю, коріандр, спіруліну, порошок соку трави ячменю, атлантичний дульсе – морський овоч – банани та апельсин.

Що стосується улюблених страв моделі, то вона любить солодку картоплю з вареними яйцями, цвітною капустою, суп та рибу на грилі. А з напоїв може дозволити собі трохи текіли, змішаної з кокосовою водою. Також Міранда зазначила, що більше не є веганом і іноді їсть червоне м'ясо.

Міранда Керр / Фото: Getty Images

Модель зазначає, що зараз їй доводиться працювати старанніше, ніж будь-коли, щоб залишатися у формі після народження трьох дітей. У Міранди та її чоловіка Евана Шпігеля двоє синів: 4-річний Гарт і 2-річний Майлз, а також модель має 11-річного сина Флінна від колишнього чоловіка Орландо Блума.

Міранда Керр та Еван Шпігель / Фото: Associated Press

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