Бути в формі: що їсть і скільки тренується Вікторія Бекхем

Не секрет, що Вікторія Бекхем дуже багато працює для того, щоб бути в такій хорошій формі. Незабаром їй виповниться 50, але дизайнер робить все можливе для того, щоб мати набагато молодший вигляд.

Вікторія тренується з особистим тренером Боббі Річем та її спортивний режим складається із п'яти тренувань на тиждень. У відпустці Вікі тренується онлайн, а під час нещодавнього сімейного відпочинку її тролив навіть чоловік Девід, який зняв відео, як Вікторія робить вправи, коли він п'є на яхті каву.

Вікторія Бекхем / Фото: Instagram Вікторії Бекхем

У бесіді з The Sun Боббі Річ поділився інформацією про програму вправ Вікторії, розповівши, що вона зосередила увагу на підтримці здоров'я своїх суглобів, адже це дуже важливо у її віці. Він сказав, що Вікторія працює з ним у спортзалі п'ять разів на тиждень і навіть у відпустці підтримує свій розпорядок через онлайн-заняття, що ми вже бачили завдяки Девіду, пише Daily Mail.

"Моя методологія та застосування до тренувань Вікторії засновані на моїй власній програмі фізичної підготовки, яку я використав під час змагань", - сказав Боббі. У цій програмі багато силових вправ з вагою та присідань та ривків. Завдяки інтенсивності таких тренувань Вікторія спалює близько 600 калорій.

Вікторія Бекхем / Фото: Instagram Вікторії Бекхем

Місіс Бекхем також відома строгими обмеженнями в їжі. Її чоловік Девід якось заявив, що вона ніколи не відмовляється від вечері зі смаженої риби та тушкованих овочів. Тим не менш, спортивний режим тренувань Вікторії може означати, що тепер вона дозволяє собі їсти більше корисних жирів – горіхи, авокадо, риба.

Коментуючи слова Девіда Вікторія сказала: "Він мав на увазі, що ніколи не зустрічав нікого, хто був би більш дисциплінований у тому, що він їсть. Я їм багато корисних жирів: риба, авокадо, горіхи тощо. Я п'ю алкоголь, якщо у мене немає причин не робити цього. Я досить екстремальна у всьому, що я роблю, чи то їжа, тренування, алкоголь чи відмова від нього", — каже зірка.

Відомо також, що місіс Бекхем не їсть їжу, приготовану на олії, вершковому маслі чи соусах, а також не їсть червоне м'ясо чи молочні продукти. І жартує про себе так: "Для більшості ресторанів я, мабуть, їхній найбільший жах".

Вікторія Бекхем / Фото: Getty Images

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