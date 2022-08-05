Бути, як Кейт: образи зірок у білих шортах

Минулими вихідними Кетрін відвідувала змагання і приєдналася до 1851 Trust та команди Great Britain SailGP під час відвідування Гран-прі Великої Британії з вітрильного спорту у Плімуті. На публіці того дня герцогиня сяяла у білих коротких шортах із високою талією від бренду Holland Cooper, які після змагань переодягла у сині короткі шорти. В обох випадках довжина шортів була міні, і всі змогли роздивитися стрункі та підтягнуті ноги герцогині Кейт.

Герцогиня Кейт / Фото: Getty Images

Ми звернули увагу на виходи інших знаменитостей у білих шортах. Білий колір легко комбінувати з будь-яким одягом. До того ж влітку ніщо так не підкреслює засмагу на вашому тілі, як білий колір в одязі.

Пропонуємо вам роздивитися кілька варіантів, як і з чим носити білі шорти влітку. Модель Белла Хадід вибирає спортивні короткі шорти, поєднуючи їх із синьою футболкою вільного силуету, високими білими шкарпетками та кросівками. У такому луці Белла з'явилася в районі Трайбека і була заскочена папараці.

Белла Хадід / Фото: Getty Images

Модель Кароліна Куркова та мама трьох дітей поєднала білі шорти з високою талією та леопардовий топ на одну бретельку, підібравши до образу шкіряні ляпанці на пласкій підошві. Образ модель вибрала для прогулянки на Капрі, в Італії, ймовірно, це було під час відпустки.

Кароліна Куркова із чоловіком / Фото: Getty Images

А ось для світського виходу в Маямі та ж Кароліна Куркова обрала інший варіант шортів, але теж білих і теж із високою талією. Вона доповнила лук кольоровим топом з паєтками та коротким білим жакетом, а також рожевими сатиновими човниками на шпильках.

Кароліна Куркова / Фото: Getty Images

Ще одна модель Тоні Гаррн одягла білі шорти зі спідницею на запах у поєднанні з джинсовим топом, коли прибула на кінофестиваль у Каннах. Повсякденний образ Тоні доповнила шкіряними мюлями кольори нюд на стійких підборах, сумкою, підібраною в тон та сонцезахисними окулярами у білій оправі.

Тоні Гаррн / Фото: Getty Images

Раніше ми розглядали образи принцеси Діани в коротких шортах, які вона теж дуже любила носити свого часу.

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