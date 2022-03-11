"Був час важкий, вам було по*ую": Тіна Кароль засудила українських артистів, які виступали до війни в РФ

Співачка висловила думку про українських артистів, які гастролювали Росією.

Тіна Кароль висловилася в Instagram Stories про українських артистів, які гастролювали Росією.

Тіна нагадала, що у 2014 році, коли РФ анексувала Крим та вторглася на Донбас, деякі українські артисти зробили свій вибір і не відмовилися від концертів у країні-агресорці.

Тепер, коли повномасштабна війна Росії проти України триває вже понад два тижні і деякі зірки залишилися без концертів у Росії, вони почали висловлюватися про військове вторгнення у соцмережах.

Тіна Кароль / Instagram Тiни Кароль

До того ж українські артисти, які обрали у 2014 році Росію і виступали там усі 8 років, не згадують зараз у своїх повідомленнях, хто стріляє по мирному населенню у нашій країні та з якого боку летять ракети в Україну. Вони також не наважилися вимовити ім'я "Путін".

Співачка засудила скандальних артисток та порадила їм "не відволікатися від порятунку своєї заблудлої душі".

"У 2014 році обрати свою країну було для артиста складним кроком, як ми всі пам'ятаємо. Небагатьом це стало під "силу". Був час важкий, вам було по*ую… коли закінчилися російські концерти, скрутний період настав для вас. Вже нікуди бігти. Робіть справи не для посту в Instagram, не відволікайтеся від порятунку своєї заблудлої душі, нам все одно на весь цей контент. Найкращий детектор брехні — це народ. Він сам вирішить, де хто і чий! Слава Україні", — написала Кароль.

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