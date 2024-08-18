Був красенем: який вигляд мав легендарний Ален Делон у молодості

Пропонуємо подивитися, яким був актор у самому розквіті сил на фотографіях зі знімань та звичайного життя.

18 серпня пішов із життя легендарний французький актор та продюсер Ален Делон. Він став одним із провідних європейських акторів 1960-х, 1970-х та 1980-х років, а його стиль, зовнішність та ролі, що зробили його міжнародною іконою, принесли йому неймовірну популярність.

Однак особливо завжди обговорювалася зовнішність француза, адже в молодості, він був дуже привабливим та харизматичним молодим чоловіком. Багато хто навіть називав його еталоном чоловічої краси. На екрані він грав багатьох персонажів, зображував різні життя та характери, але його класичний герой – твердий, зібраний та холоднокровний. Цей образ ідеально поєднувався із його зовнішністю.

Нижче ми зібрали архівні фотографії знаменитого актора, на яких він молодий та красивий.

Ален Делон / Фото: Associated Press

Ален Делон / Фото: Associated Press

Ален Делон / Фото: Associated Press

Ален Делон / Фото: Associated Press

Ален Делон / Фото: Associated Press

Ален Делон / Фото: Associated Press

Ален Делон / Фото: Associated Press

Ален Делон / Фото: Associated Press

Ален Делон / Фото: Associated Press

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