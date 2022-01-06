Був у тому ж одязі: Каньє Веста помітили, коли він виходив з готелю Джулії Фокс

Був у тому ж одязі: Каньє Веста помітили, коли він виходив з готелю Джулії Фокс

Роман пара поки що не коментувала. Нині вони проводять час у Нью-Йорку.

Вже кілька днів шанувальники Кім Кардашян обговорюють її колишнього чоловіка Каньє Веста. Раніше репер заявляв, що має намір повернути Кім, але поки цього не сталося, закрутив роман із акторкою Джулією Фокс. Пара зустрічається недавно, але вже активно з'являється разом та потрапляє під приціл фотографів. Зараз вони проводять час у Нью-Йорку і цього тижня вже встигли сходити на бродвейську постановку та до ресторану.

Каньє Вест та Джулія Фокс / Getty Images

Наступного дня після побачення Каньє помітили, коли він виходив з готелю Джулії, на репері був той самий одяг, що й у день побачення.

Каньє Вест / Getty Images

Також фотографи заскочили і Джулію, коли вона йшла до готелю, але була не сама, а з сином, якого взяла із собою до Нью-Йорка. Дитину вона народила 2021 року від російського чоловіка – пілота Петра Артем'єва. Пара розійшлася через алкогольну залежність Петра, за словами Джулії, колишній чоловік її бив.

Джулія Фокс / Getty Images

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