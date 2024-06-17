Був у яскравому костюмі та краватці-метелику: зірка "Гаррі Поттера" Деніел Редкліфф вийшов у світ із дружиною

У Нью-Йорку відбулася 77-ма церемонія "Тоні". Цей захід проводиться щорічно, щоб відзначити досягнення у галузі американського театру. Цього разу гостями заходу стало подружжя, яке вкрай рідко з'являється разом на публіці і тим паче відвідує світські заходи — Деніел Редкліфф та Ерін Дарк.

Зірка серії фільмів про "Гаррі Поттера" обрав для заходу фіолетовий костюм із сірими шовковими лацканами, який носив у поєднанні із сірим метеликом та білою сорочкою. Також Редкліфф одягнув чорні лакові туфлі.

Акторка Ерін Дарк віддала перевагу сірій сукні А-силуету, на якій була вишивка лелітками та бісером, а також розсип стразів та квіткові аплікації. Волосся акторка уклала у високу зачіску та зробила яскравий макіяж.

Деніел Редкліфф та Ерін Дарк / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що пара у стосунках від 2012 року. Вони познайомилися на зніманнях фільму "Убий своїх коханих". Одружилися деніел та Ерін 2020 року, а в березні 2023-го у них народився син Аарон.

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