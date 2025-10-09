ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
174
1 хв

Був замалий на грудях: Джоді Тернер-Сміт вийшла в світ у шкіряному комбінезоні не за розміром

39-річна британська акторка в образі total black з’явилася на вулицях Лос-Анджелеса.

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Джоді Тернер-Сміт

Джоді Тернер-Сміт / © Getty Images

Джоді Тернер-Сміт потрапила до об’єктивів папараці у Лос-Анджелесі. Вона зараз активно займається промокампанією науково-фантастичного фільму «Трон: Арес», у якому зіграла.

Акторка була одягнена у чорний шкіряний комбінезон з відкритими плечами. Він мав стильний вигляд, але в зоні декольте був на неї замалий — дуже перетискав їй груди.

Джоді Тернер-Сміт / © Getty Images

Джоді Тернер-Сміт / © Getty Images

Тернер-Сміт підкреслила талію чорним шкіряним поясом із великою золотою пряжкою. Лук вона доповнила чорними шкіряними ботфортами, які були зібрані гармошкою внизу, і чорною місткою сумкою.

Джоді зібрала волосся у гладкий довгий хвіст, зробила макіяж, підкресливши очі чорним олівцем, і довгий гострий чорний манікюр. Вуха вона прикрасила вуха масивними золотими сережками, а на руках були парні золоті браслети та каблучки.

Про фільм:

Це третя частина культової науково-фантастичної франшизи «Трон» від Disney. Режисером стрічки став Йоахім Реннінг.

У центрі історії — штучний інтелект на ім’я Арес, який уперше виходить у реальний світ із цифрового простору. Його місія — здійснити контакт між людьми та програмами, що може змінити межі між технологіями та свідомістю. Disney описує фільм як «міст між двома світами» — цифровим і людським.

Головну роль — Ареса — у фільмі зіграв Джаред Лето. А Джоді Тернер-Сміт виконала роль Афіни.

Відсьогодні, 9 жовтня, стрічка в українському прокаті.

174
