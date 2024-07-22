Буває і з багатими: три випадки, коли Кріс Дженнер позичала вбрання у дочки Кім Кардашян

Модні повтори у цій зірковій родині — не рідкість. Однак та сама сукня мала зовсім різний вигляд на цих жінках.

Зірок і навіть королівських осіб у однакових сукнях можна побачити дуже часто, але якщо в тебе велика сім'я, в якій переважно доньки, то іноді, збираючись на захід, можна заглянути до шафи однієї з них. Мабуть, так зірка реалітішоу Кріс Дженнер думала і робила не раз, адже позичала вбрання у доньок.

Найчастіше багатодітну матір бачили у сукнях Кім – другої із її дітей.

Червону сукню від Valentino Кім одягала в Лондоні в травні 2012 року, потім Кріс повторила образ дочки і одягла це вбрання на червону доріжку в Нью-Йорку.

Кім Кардашян та Кріс Дженнер

Якось Кім одягла комбінезон у березні 2015 року під час Тижня моди в Парижі, потім у червні у такому ж сміливому образі з'явилася Кріс.

Кім Кардашян та Кріс Дженнер / Фото: Getty Images

Вагітна Кім Кардашян носила чорну сукню Saint Laurent у квітні на церемонії вручення нагород MTV Movie Awards 2013, а в червні того ж року її приклад наслідувала Кріс.

Кім Кардашян та Кріс Дженнер

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