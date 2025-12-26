ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
100
1 хв

Битва контрасних образів: Роман Скорпіон поділився святковими знімками біля ялинки

Український співак знявся у різдвяному фотосеті.

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Роман Скорпіон

Роман Скорпіон знявся у новій святковій фотосесії, у якій продемонстрував два гарних образи. Позував артист у затишній різдвяній атмосфері біля ялинки і каміна.

На першій світлині співак постав босоніж і в білому вбранні з натуральної тканини, яке складалося з сорочки з контрастними ґудзиками і деталями та штанів вільного крою.

Роман Скорпіон

На іншому фото Скорпіон зазнімкований в образі total black. На ньому була сорочка з білою вишивкою на комірі і манжетах, водолазка і класичні штани.

Роман Скорпіон

