Битва контрасних образів: Роман Скорпіон поділився святковими знімками біля ялинки
Український співак знявся у різдвяному фотосеті.
Роман Скорпіон знявся у новій святковій фотосесії, у якій продемонстрував два гарних образи. Позував артист у затишній різдвяній атмосфері біля ялинки і каміна.
На першій світлині співак постав босоніж і в білому вбранні з натуральної тканини, яке складалося з сорочки з контрастними ґудзиками і деталями та штанів вільного крою.
На іншому фото Скорпіон зазнімкований в образі total black. На ньому була сорочка з білою вишивкою на комірі і манжетах, водолазка і класичні штани.