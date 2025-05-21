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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
333
Час на прочитання
1 хв

Битва купальників за 10 тисяч доларів: Кайлі Дженнер vs Клаудія Шиффер

Днями зірка реаліті-шоу показала фото з відпочинку на пляжі, і привернула увагу ефектне бікіні.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер / © Instagram Кайлі Дженнер

27-річна Кайлі Дженнер — учасниця відомого реаліті-шоу та успішна бізнесвумен — поділилася в Instagram серією фото, зроблених на відпочинку на островах Теркс та Кайкос у Карибському морі. Дівчина була зазнімкована в ефектному бікіні, прикрашеному стразами.

Кайлі Дженнер / © Instagram Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер / © Instagram Кайлі Дженнер

Як виявилося, це вінтажне бікіні Chanel із колекції 1995 року. За повідомленням журналістів Pagesix, це досить рідкісна знахідка і його вартість становить 10 тисяч доларів. А на подіумі за два роки до народження самої Кайлі дефілювала в ньому супермодель Клаудія Шиффер.

Кайлі Дженнер / © Instagram Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер / © Instagram Кайлі Дженнер

Відома німкеня не змогла пройти повз і опублікувала у своєму Instagram фото у цьому ж купальнику.

А також показала відео свого дефіле на показі Chanel 95-го. Щоб побачити відео, перегортайте праворуч. Тоді її образ доповнювали ланцюжок із прозорого каміння з логотипом бренду на талії, халат із строкатим принтом, який вона під час показу зняв, а також дві заколки у вигляді квіток на голові.

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