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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
165
Час на прочитання
1 хв

Битва образів total white: Розі Гантінгтон-Вайтлі vs Фріда Аасен

Обидві моделі приміряли однакові костюми — вибираємо, на кому сидить краще.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

38-річна британська супермодель та екс«ангел» Victoria’s Secret — Розі Гантінгтон-Вайтлі — у своєму Instagram похизувалася красивим образом total white. Вона приміряла спортивний костюм від Alo, який складався з куртки-ветровки, топу та спортивних штанів. Образ моделі доповнювали великі сонцезахисні окуляри.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Такий же білий комплект одягла і інша відома модель — 30-річна норвежка Фріда Аасен. Костюм вона доповнила темно-бежевою сумкою Hermes Birkin.

Фріда Аасен

Фріда Аасен

Фріда Аасен

Фріда Аасен

Зазначимо, обидві моделі свого часу співпрацювали із брендом Victoria’s Secret. Розі у 2009 році стала його офіційним «ангелом», а Фріда вперше брала участь у шоу бренду у 2017 році.

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