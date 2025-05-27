Битва стильних образів: Христина Горняк vs Катерина Остапчук

Христина Горняк vs Катерина Остапчук

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Колишня дружина Володимира Остапчука — нотаріусиня Христина Горняк — і нинішня його дружина — блогерка Катерина Остапчук — вперше після скандалу між ними відвідали один захід. Вони побували на благодійному вечорі сучасної української поезії «Читай серцем».

Красуні з’явилися на івенті у стильних луках, які ми зараз розглянемо.

Христина обрала для свого виходу діловий червоний костюм, який складався з однобортного жакета і широких штанів зі стрілками, та білий жилет в рубчик із пікантним декольте.

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Христина Горняк

Аутфіт Горняк доповнила чорними замшевими туфлями-човниками і чорною сумкою із золотистою фурнітурою від бренду Cos. Нотаріусиня зробила укладання з м’якими локонами, макіяж із чорними стрілками і червоний манікюр. Вуха вона прикрасила елегантними сережками з великими перлинами.

Катерина постала в образі у стилі кежуал. На ній був кремовий напівпрозорий кардиган в рубчик, білий бюстгальтер і білі широкі джинси, які вона скомбінувала з білими кедами і чорною стьобаною сумочкою від Chanel.

Катерина Остапчук

Остапчук зробила низький пучок, ніжний макіяж і молочний манікюр. Лук блогерка завершила сережками-цвяшками і золотими каблучками.

Христина Горняк vs Катерина Остапчук