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- Шоу-бізнес
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Битва стильних образів: Христина Горняк vs Катерина Остапчук
Колишня і теперішня дружини Володимира Остапчука вперше після скандалу з’явилися на одній події.
Колишня дружина Володимира Остапчука — нотаріусиня Христина Горняк — і нинішня його дружина — блогерка Катерина Остапчук — вперше після скандалу між ними відвідали один захід. Вони побували на благодійному вечорі сучасної української поезії «Читай серцем».
Красуні з’явилися на івенті у стильних луках, які ми зараз розглянемо.
Христина обрала для свого виходу діловий червоний костюм, який складався з однобортного жакета і широких штанів зі стрілками, та білий жилет в рубчик із пікантним декольте.
Аутфіт Горняк доповнила чорними замшевими туфлями-човниками і чорною сумкою із золотистою фурнітурою від бренду Cos. Нотаріусиня зробила укладання з м’якими локонами, макіяж із чорними стрілками і червоний манікюр. Вуха вона прикрасила елегантними сережками з великими перлинами.
Катерина постала в образі у стилі кежуал. На ній був кремовий напівпрозорий кардиган в рубчик, білий бюстгальтер і білі широкі джинси, які вона скомбінувала з білими кедами і чорною стьобаною сумочкою від Chanel.
Остапчук зробила низький пучок, ніжний макіяж і молочний манікюр. Лук блогерка завершила сережками-цвяшками і золотими каблучками.