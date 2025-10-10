Битва суконь Saint Laurent: Ніколь Кідман vs Дженніфер Еністон

Ніколь Кідман

Реклама

58-річна австралійська й американська акторка, володарка премії «Оскар» — Ніколь Кідман — стала головною зіркою нового спеціального фешнвипуску Vogue. На обкладинці глянцю її зобразили в коричневій сукні Saint Laurent з нової колекції з пишним подолом і чорним поясом, а також з новою коротшою, ніж зазвичай, стрижкою.

Ніколь Кідман, фото: instagram.com/voguemagazine

Ніколь Кідман, фото: instagram.com/nicolekidman

Таку саму сукню — тільки чорного кольору — для фотосесії в новому випуску Harper’s Bazaar UK приміряла і 56-річна американська акторка Дженніфер Еністон. У своєму Instagram вона показала фото з бекстейджу знімань, на якому позувала саме в ній.