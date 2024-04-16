Бюстгальтер зі стразів, мінішорти та топ-метелик: образи моделі Жизель Олівейра на Coachella 2024

30-річна бразильська модель Жизель Олівейра прилітала до Каліфорнії, де 13 квітня розпочався відомий музичний фестиваль Coachella. Дівчина вже встигла продемонструвати три яскраві образи – по одному на кожен день фестивалю.

У перший день фестивалю модель одягла перламутровий топ у вигляді метелика зі стразами, який поєднувала із шортами з оригінальним поясом та аплікаціями, банданою на руці та кедами із шипами на підошві.

На другий день Жизель з'явилася на фестивалі в total black look: вона одягла мінішорти, більше схожі на труси, з широким поясом, пряжкою та написом Coachella, викладеним стразами. Її образ доповнювали топ із відвертим декольте, косуха з бахромою на рукавах, капелюх від українського дизайнера Руслана Багінського та високі грубі черевики Dr.Martens.

А на третій день Олівейра прийшла на концерти в бюстгальтері зі стразів та з безліччю яскравих пластикових букв, у джинсах Zara зі стразами, у кедах із шипами на підошві та яскравій шкіряній куртці.

Нагадаємо, раніше Жизель Олівейра блиснула фігурою біля басейну в бікіні з Hello Kitty.

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