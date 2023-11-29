Б'юті-конфуз: модель Ромі Стридж показала, як невдало використала автозагар на обличчі

28-річна нідерландська модель та колишній "янгол" Victoria's Secret – Ромі Стридж – поділилася з фолловерами у Instagram невдалим використанням автозагара. Вона вирішила нанести його на обличчя як засіб для контурингу, щоб затемнити ділянки під вилицями, спинку носа та віскі. Мабуть, у такий спосіб модель хотіла досягти довгого ефекту макіяжу.

Ромі Стридж невдало використала автозагар / Фото: Instagram Ромі Стридж

Але щось пішло не так, а автозагар ліг чіткими темними плямами. "Коли думала, що контуринг за допомогою автозагара — чудова ідея", — жартівливо написала Ромі. Напевно, зараз модель шукає спосіб швидкого видалення автозагару зі шкіри.

Нагадаємо, раніше Ромі Стридж вийшла на червону доріжку в Каннах. Вона приїхала подивитися показ фільму "Жанна дю Баррі" і вийшла до фотографів у мерехтливій синій сукні від Alberta Ferretti та босоніжках відтінку металік на підборах.

Ромі Стридж у Каннах / Фото: Getty Images

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