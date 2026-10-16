"Бив стіни, кидав мої речі": Христина Горняк розповіла на "Холостяку" про шлюб з Володимиром Остапчуком

Христина Горняк / © Instagram Христини Горняк

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Колишня дружина шоумена Володимира Остапчука, нотаріус і блогерка Христина Горняк, стала учасницею 15-го сезону реалітішоу «Холостяк», головним героєм якого є баскетболіст В’ячеслав Кравцов.

У першому випуску під час своєї відеовізитівки Христина розповіла про складний період у шлюбі з колишнім чоловіком.

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Христина Горняк і Володимир Остапчук / © instagram.com/vova_ostapchuk

За її словами, після року спільного проживання Остапчук почав поводитися емоційно й агресивно, вживав алкоголь, бив стіни і кидав її речі. Також Горняк розповіла про лайку і випадки, коли, за її твердженням, чоловік виганяв її. Той період Христина назвала дуже страшним і наголосила, що більше не допустить подібного у своєму житті.

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«Після року спільного проживання він ставав достатньо емоційно-агресивним, вживав алкоголь, почав бити стіни, кидати мої речі, мати, виганяння… У мене був такий стрес… до блювоти. Це був дуже страшний період. Більше в моєму житті такого не буде», — сказала Горняк.

Нагадаємо, Христина Горняк і Володимир Остапчук одружилися 2020 року, а 2022-го їхній шлюб завершився розлученням.

Христина Горняк і Володимир Остапчук / © instagram.com/kristygor

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