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- Шоу-бізнес
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"Бив стіни, кидав мої речі": Христина Горняк розповіла на "Холостяку" про шлюб з Володимиром Остапчуком
На романтичному реалітішоу блогерка поділилася болісними спогадами про колишні стосунки.
Колишня дружина шоумена Володимира Остапчука, нотаріус і блогерка Христина Горняк, стала учасницею 15-го сезону реалітішоу «Холостяк», головним героєм якого є баскетболіст В’ячеслав Кравцов.
У першому випуску під час своєї відеовізитівки Христина розповіла про складний період у шлюбі з колишнім чоловіком.
За її словами, після року спільного проживання Остапчук почав поводитися емоційно й агресивно, вживав алкоголь, бив стіни і кидав її речі. Також Горняк розповіла про лайку і випадки, коли, за її твердженням, чоловік виганяв її. Той період Христина назвала дуже страшним і наголосила, що більше не допустить подібного у своєму житті.
«Після року спільного проживання він ставав достатньо емоційно-агресивним, вживав алкоголь, почав бити стіни, кидати мої речі, мати, виганяння… У мене був такий стрес… до блювоти. Це був дуже страшний період. Більше в моєму житті такого не буде», — сказала Горняк.
Нагадаємо, Христина Горняк і Володимир Остапчук одружилися 2020 року, а 2022-го їхній шлюб завершився розлученням.