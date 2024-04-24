Це була ексклюзивна сукня: Селін Діон розповіла про вбрання, в якому отримала "Оскар"

Того вечора вона вибрала лаконічну сукню, яку прикрасила особливою коштовністю.
Селін Діон — одна з найвідоміших та найталановитіших співачок нашого часу, яка виконала одну з культових пісень усіх часів — My Heart Will Go On — головний саундтрек до фільму "Титанік". 1998 року цей фільм був номінований практично у всіх категоріях на церемонії "Оскар" і однією з них була номінація за найкращу пісню.
Селін Діон того вечора забрала додому золоту статуетку, а також продемонструвала бездоганне вбрання. В інтерв'ю виданню Vogue співачка розповіла, що її сукня була того вечора ексклюзивною.
Створив вбрання для Селін бренд Michael Kors. На її прохання сукню зробили водолазкою та насиченого синього кольору. Вона була повністю однотонною і мала лише довгий шлейф. Прикрасила співачка тоді своє вбрання лише кольє-підвіскою "Серце океану" створеної Asprey & Garrard. Ця прикраса була копією тієї, яку мала головна героїня "Титаніка".
У цій синій сукні вона бездоганно виконала свій хіт того вечора.
Але що цікаво, на червоній доріжці Діон з'явилася в іншому вбранні, яке доповнила стьобаним пальтом. Цей образ також доповнювало кольє.
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