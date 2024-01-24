Це була не тканина: Дженніфер Лопес розповіла, у чому особливість її білої накидки від Schiaparelli

Американська суперзірка Дженніфер Лопес викликала фурор у Парижі під час Тижня високої моди. Вона відвідала показ Модного дому Schiaparelli, де креативний директор бренду – дизайнер Деніел Розберрі – презентував публіці колекцію весна-літо 2024.

Дженніфер з'явилася на показі у трикотажній водолазці з аплікацією, яку вона поєднала із щільними чорними лосинами. Талію зірки прикрашав широкий ремінь із пряжкою.

Головним акцентом у цьому вбранні стала накидка, яка була білою, об'ємною, з довгими рукавами та без застібок. Накидка була повністю розшита вручну пелюстками квітів.

Дженіфер Лопес / Фото: Getty Images

Про ексклюзивність накидки Лопес сама розповіла у своєму Instagram. За словами зірки, її пальто зроблене з 7 тисяч справжніх пелюстків троянд, які зберігаються свіжими та живими завдяки цукровій воді, також відомій як нектар колібрі.

Дженіфер Лопес / Фото: Getty Images

На спині у її розкішного пальта була ще й срібна вишивка, зроблена майстрами з Lesage.

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