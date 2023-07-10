"Це була справжня фантастика": зірка шпигунського екшену "Місія неможлива" розповіла про знімання й роботу з Томом Крузом

Періс – жінка небагатослівна, проте надзвичайно небезпечна. Дівчина нікому не дозволить стати на її шляху, коли вона переслідує свою здобич по всьому світу.

Акторську кар’єру Пом Клементьєв розпочала в рідній Франції, але популярність здобула завдяки ролі Богомолиці у франшизі "Вартові галактики", де дівчина сповна змогла проявити свій гумор, талант і харизму. Окрім того, акторка давно займається бойовими мистецтвами, тож усі свої бойові навички вона використає проти свого супротивника Ітана Ганта в новій частині "Місії неможливої".

Ви новачок у команді "Місії". Як би ви описали свій досвід?

Це була справжня фантастика! Працювати з усією командою, режисером і безпосередньо Томом – це безцінний досвід. Їхній підхід до знімань неймовірно кінематографічний, а кожна екшнсцена та локації приголомшать вас. Стати частиною франшизи було для мене мрією. До того, як мене взяли на роль у фільмі, я тренувалася і вивчала бойові мистецтва. Пам’ятаю, як писала в календарі тренувань "підготовка до Місії". З одного боку, я робила це заради розваги, з іншого – таким чином нагадувала собі, частиною яких фільмів хочу бути.

Чому саме "Місія неможлива"?

Я завжди була палкою прихильницею франшизи. Перший фільм "Місії" я подивилася ще в дитинстві на чорно-білому телевізорі. Попри те, що якість бажала кращого, я була просто в захваті від Ітана Ганта, для якого не існувало нічого неможливого. Серед акторського складу там також були Жан Рено та Еммануель Беар, і це був перший голлівудський фільм, де я побачила акторів французького походження. Саме тоді зрозуміла, що французи також можуть бути частиною американського кіно. І, можливо, я також колись зможу приєднатися до цієї історії. До речі, це одна з причин, чому я почала займатися бойовими мистецтвами. Крім того, мене підкуповувало ще й те, що в кожному фільмі франшизи жінок показували сильними, незалежними агентками, які вирішували проблеми нарівні з чоловіками, а не просто чекали на порятунок.

Розкажи про Періс. Здається, вона справжній ураган.

Періс співпрацює з персонажем Есая Моралеса Ґабріелем. Вона таємнича й загадкова, проте за маскою неприступності ховається глибина характеру. А ще вона боєць. У цьому фільмі творці вирішили демонструвати бойові стилі кожного персонажа на основі здібностей актора. Наприклад, я чимало займалася кікбоксингом, тхеквондо та іншими бойовими мистецтвами, тому для мене був розроблений бойовий стиль, який об’єднував усі мої вміння.

Розкажіть, як команда працювала над створенням вашого персонажа Періс?

Насправді це складна та філігранна робота: команді потрібно не лише придумати персонаж, але й наповнити його мотивацією, розвитком і власною художньою аркою, що доповнюватиме арки інших акторів. Робота над створенням Періс вимагала залучення всіх командних відділів. Ми багато експериментували над її зачіскою, макіяжем та одягом. Ми працювали над її фізичними характеристиками та поведінкою. Для мене це був неймовірно захопливий досвід, і я не впевнена, що інший режисер зміг би досягти подібного результату.

Як вам працювалося з Томом Крузом?

Том надихає вмінням щодня кидати собі виклик. Він справжній трудоголік і неймовірно щедра людина, як на екрані, так і поза ним. Хоча він справжня зірка фільму, він завжди готовий допомогти, підказати та дати пораду. А ще він уміє зробити так, щоб й інші актори поруч із ним сяяли на екрані.

Чому Крістофер Маккворрі найкращий режисер для цієї франшизи?

Маккворрі – провидець. Він так добре вміє працювати зі сценарієм, динамікою, екшном. Так само старанно він вкладається й у діалоги між героями, і підхід до знімання кожної сцени та композиції кадру. Він вміє змусити акторів показати емоції без слів, лише чистою фізикою. Кожен персонаж його фільму особливий, і кожен має свої сильні сторони. Завдяки роботі з ним я багато чому навчилася.

Де ви шукали натхнення, коли готувалися до ролі Періс?

Мене надихали різноманітні тварини і птахи, ось, приміром, китоголов ряду лелекоподібних. Я передивилася безліч відео з ними, щоб зрозуміти їхні рухи, поведінку тощо. Оскільки роль також вимагала чимало фізики, я багато тренувалася із тренером та займалася пілатесом, щоб розвинути гнучкість і запобігти травмам. А ще я навчилася битися на мечах, і це так круто.

Чого очікувати глядачам від цієї частини "Місії"?

Очікуйте на справжній вибух мозку. У фільмі ви побачите неймовірну кількість екшну та приголомшливих боїв. Чого лише вартує автомобільна погоня в Римі. Цього разу звучання фільму вийшло іншим – є в цій частині щось містичне та те, що лякає. Але також там буде багато гумору та зворушливих моментів.

Яка ваша улюблена сцена у фільмі?

У фільмі є багато чудових сцен, але моя улюблена – сцена у Венеції. Ми майже рік тренувалися над постановкою. Було складно знімати через вузький провулок, а це означало, що нам потрібно грамотно підійти до рухів і розміщення камер. Замість ширини ми працювали з довжиною, аби зробити сцену бою унікальною.

Що б ви сказали іншим акторам, які можуть приєднатися до франшизи в майбутньому?

Це неймовірно захопливий та унікальний досвід на чолі з Томом і Крістофером, які вміють надихати, як ніхто. А ще будьте готові, що й самі захочете навчитися стрибати з парашутом.

Нагадаємо, Пом Клементьєв на прем'єрний показ фільму "Місія неможлива" в Лондоні з'явилася в асиметричній чорній сукні від Prada, яка спереду була короткою, а ззаду мала шлейф, бант на сідницях і оголену спину аж до куприка.

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