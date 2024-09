Це була сукня Мадонни: Сабріна Карпентер повторила культовий образ попкоролеви

33 роки тому — 25 березня 1991 року — американська попкорольова Мадонна відвідала 63-у церемонії вручення премії "Оскар". Після офіційної частини заходу вона відвідала афтепаті, де з'явилася у компанії ще однієї легенди – Майкла Джексона.

Мадонна та Майкл Джексон / Фото: Getty Images

Співачка тоді обрала для себе образ Мерілін Монро – одягла гламурну вечірню сукню від бренду Bob Mackie з колекції 1991 року. Це було вбрання-бюстьє повністю розшите бісером і декороване кристалами на декольте-серці.

Мадонна доповнила лук накидкою з білого хутра, набором прикрас вартістю 20 мільйонів доларів від Harry Winston, сатиновими туфлями і невеликим клатчем розшитими перлинами. Також вона зробила яскравий макіяж із червоною помадою на губах.

Мадонна / Фото: Getty Images

У цьому ж вбранні Мадонна виступила на сцені церемонії, виконавши пісню Sooner or Later (I Always Get My Man) з фільму "Дік Трейсі".

Мадонна / Фото: Associated Press

Пісня отримала "Оскар".

Зараз сукня вже вважається вінтажною і повторити цей культовий лук суперзірки вирішила для своєї появи на MTV Video Music Awards 2024 співачка Сабріна Карпентер. Цього року 25-річна попспівачка з хітом Espresso перемогла у категорії "Пісня року". То була її дебютна нагорода на цьому заході.

Сабріна Карпентер / Фото: Associated Press

Однак це був не єдиний модний повтон на церемонії. Також усіх здивувала 29-річна співачка Голзі, адже одягла втрачену в 90-х сукню акторки Елізабет Герлі у леопардовий принт.

