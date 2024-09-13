Це була сукня її матері-супермоделі: Кая Гербер одягла вбрання, якому 31 рік

Сукня була в ідеальному стані і вигляд вона в ній мала, наче точна копія своєї матері.
23-річна американська модель Кая Гербер намагається розширювати свої таланти і тепер також знімається в кіно. Дівчина раніше вже з'являлася в картині "Вавилон" і серіалі "Палм-Рояль", а цієї осені вийшов фільм "Мушля" за її участі.
Прем'єра фільму відбулася на кінофестивалі в Торонто, а обрала вона для нього особливу сукню – вбрання своєї матері.
Кая була як точна копія своєї матері-супермоделі. Бандажна біла сукня була від французького Модного дому Hervé Leger.
Цій сукні насправді більше років, ніж Каї, адже її мати Сінді Кроуфорд одягала її 1993 року на червону доріжку "Оскара". Супермодель тоді була на піку своєї популярності і перебувала у стосунках з актором Річардом Гіром. Образ супермодель тоді доповнила туфлями з Х-подібними ремінцями, діамантовим набором прикрас та об'ємною зачіскою.
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