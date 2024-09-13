Це була сукня її матері-супермоделі: Кая Гербер одягла вбрання, якому 31 рік

Сукня була в ідеальному стані і вигляд вона в ній мала, наче точна копія своєї матері.

23-річна американська модель Кая Гербер намагається розширювати свої таланти і тепер також знімається в кіно. Дівчина раніше вже з'являлася в картині "Вавилон" і серіалі "Палм-Рояль", а цієї осені вийшов фільм "Мушля" за її участі.

Прем'єра фільму відбулася на кінофестивалі в Торонто, а обрала вона для нього особливу сукню – вбрання своєї матері.

Кая була як точна копія своєї матері-супермоделі. Бандажна біла сукня була від французького Модного дому Hervé Leger.

Кая Гербер / Фото: Getty Images

Цій сукні насправді більше років, ніж Каї, адже її мати Сінді Кроуфорд одягала її 1993 року на червону доріжку "Оскара". Супермодель тоді була на піку своєї популярності і перебувала у стосунках з актором Річардом Гіром. Образ супермодель тоді доповнила туфлями з Х-подібними ремінцями, діамантовим набором прикрас та об'ємною зачіскою.

Сінді Кроуфорд і Річард Гір / Фото: Getty Images

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