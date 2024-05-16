Це було 1987-го: Сінді Кроуфорд показала свою першу обкладинку у Vogue

58-річна американська зірка та одна із супермоделей 90-х – Сінді Кроуфорд – показала у своєму Instagram архівне фото. Це обкладинка глянцевого журналу Vogue випуску 1987 року.

На фото 21-річну Сінді знято у рожевому атласному жакеті або блузці з кашеміровим шарфом на шиї. На її обличчі макіяж теж у рожевих відтінках. Автор знімку – американський фотограф Річард Аведон. У коментарі Кроуфорд написала, що це її перша обкладинка для легендарного журналу, тому вона є знаковою для неї.

Нагадаємо, раніше Сінді Кроуфорд показувала архівне фото, на якому знято в пікантному жовтому купальнику.

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