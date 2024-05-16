Це було 1987-го: Сінді Кроуфорд показала свою першу обкладинку у Vogue

Потрапити на обкладинку цього легендарного глянцю мріють усі моделі.
58-річна американська зірка та одна із супермоделей 90-х – Сінді Кроуфорд – показала у своєму Instagram архівне фото. Це обкладинка глянцевого журналу Vogue випуску 1987 року.
На фото 21-річну Сінді знято у рожевому атласному жакеті або блузці з кашеміровим шарфом на шиї. На її обличчі макіяж теж у рожевих відтінках. Автор знімку – американський фотограф Річард Аведон. У коментарі Кроуфорд написала, що це її перша обкладинка для легендарного журналу, тому вона є знаковою для неї.
Нагадаємо, раніше Сінді Кроуфорд показувала архівне фото, на якому знято в пікантному жовтому купальнику.
Читайте також:
- У сукні з мереживним бюстом і шпильками: Сінді Кроуфорд блищала на світській церемонії
- Знову на подіумі: супермоделі 90-х закрили модне шоу у Лондоні у розкішних образах
- У день народження бікіні: Сінді Кроуфорд похизувалася раритетним фото у купальнику