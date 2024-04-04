Це було до Бреда Пітта: три романи Анджеліни Джолі, про які ви не знали

З актором Бредом Піттом у голлівудської зірки Анджеліни Джолі був роман, який активно обговорювався у пресі. Пару любили та вважали однією з найгарніших. У шлюбі у Джолі та Пітта народилося троє дітей і ще трьох вони всиновили. У пресі їх прозвали "Бранджеліною", об'єднавши імена. Однак шлюб не був щасливим і завершився гучним розлученням та розподілом майна.

Але до цих стосунків у Анджеліни було ще кілька романів, які дуже активно обговорювалися, і про деякі з них ви, напевно, не чули раніше.

Джолі зустрічалася з моделлю та акторкою Дженні Сімідзу американо-японського походження. Дівчата разом знімалися у фільмі "Хибний вогонь". Їхніх фото разом немає, але Джолі сама говорила, що була у стосунках із Дженні. Їхній роман тривав кілька років.

Дженні Сімідзу / Фото: Getty Images

Під час знімань фільму "Хакери" 1995 року у Джолі зав'язався роман з актором Джонні Лі Міллером. Вони почали зустрічатися і в березні 1996-го одружилися. На своє весілля вона прийшла в чорних гумових штанях і білій футболці, на якій написала ім'я нареченого. Хоча стосунки закінчилися наступного року, Джолі залишилася з Міллером у гарних стосунках. Відомо, що розлучення було ініційоване Джолі і в лютому 1999 року було завершено.

Анджеліна Джолі та Джонні Лі Міллер / Фото: Getty Images

Після двомісячних залицянь Джолі вийшла заміж за актора Біллі Боба Торнтона 5 травня 2000 року в Лас-Вегасі. Роман пари дуже цікавив громадськість, а все через те, що вони часто доволі відверто поводилися на публіці та говорили про свою пристрасть і жести кохання. Вони раптово розійшлися 2002 року, однак розлучення було завершено 27 травня 2003 року.

Анджеліна Джолі та Біллі Боб Торнтон / Фото: Getty Images

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