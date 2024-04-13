Це було ефектно та стильно: Шакіра вийшла на сцену у луку від дизайнерки Наталії Феднер

Дизайнерка родом з України створила для зірки новий лук.
У місті Індіо в Каліфорнії стартував музичний фестиваль Coachella та однією з тих, хто на ньому виступив, була співачка Шакіра. Зірка виконала свій нещодавній хіт BZRP Music Sessions, Vol. 53, присвячений скандальному розлученню з футболістом Жераром Піке, та пісню La Fuerte.
На сцену Шакіра вийшла в ефектній мінісукні від дизайнерки Наталії Феднер, яка народилася і перші роки свого життя провела в Україні. Жінка родом із Чернівців, про що часто згадує у своїх численних інтерв'ю.
Наталія створює складне в'язане вбрання, а також з металевих ланцюжків у техніці під назвою Stretch Metal. Саме ця сукня для співачки була розроблена на замовлення і зроблена з фарбованого шовкового шифону і декорована тонкими ланцюжками.
Сукня мала багато дірок і торочки. Доповнювали вбрання нарукавник зроблений у такій же техніці та гетри.
Але це не вперше Шакіра одягає лук від Наталії, оскільки також у сексуальній "голій" сукні-сітці від дизайнерки вона з'явилася у своєму кліпі на пісню Copa Vacía.
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