Це було ефектно та стильно: Шакіра вийшла на сцену у луку від дизайнерки Наталії Феднер

У місті Індіо в Каліфорнії стартував музичний фестиваль Coachella та однією з тих, хто на ньому виступив, була співачка Шакіра. Зірка виконала свій нещодавній хіт BZRP Music Sessions, Vol. 53, присвячений скандальному розлученню з футболістом Жераром Піке, та пісню La Fuerte.

Шакіра / Фото: Associated Press

На сцену Шакіра вийшла в ефектній мінісукні від дизайнерки Наталії Феднер, яка народилася і перші роки свого життя провела в Україні. Жінка родом із Чернівців, про що часто згадує у своїх численних інтерв'ю.

Наталія створює складне в'язане вбрання, а також з металевих ланцюжків у техніці під назвою Stretch Metal. Саме ця сукня для співачки була розроблена на замовлення і зроблена з фарбованого шовкового шифону і декорована тонкими ланцюжками.

Шакіра / Фото: Associated Press

Сукня мала багато дірок і торочки. Доповнювали вбрання нарукавник зроблений у такій же техніці та гетри.

Шакіра / Фото: Associated Press

Але це не вперше Шакіра одягає лук від Наталії, оскільки також у сексуальній "голій" сукні-сітці від дизайнерки вона з'явилася у своєму кліпі на пісню Copa Vacía.

Шакіра / Фото: Інстаграм Шакіри

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