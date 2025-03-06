Це було екстравагантно: Міллі Боббі Браун потрапила під приціл фотографам у леопардовому луку

У такому образі молоду зірку не очікував побачити ніхто.
21-річна акторка Міллі Боббі Браун та її чоловік Джейк Бонджові потрапили під приціл папараці у Лондоні. На цьому знімку пара залишає готель Langham перед промоакцією до нового фільму "Електричний штат", у якому акторка зіграла головну роль.
Вибрала Міллі досить екстравагантне вбрання, яке повністю складалося з речей у леопардовий принт. Дівчина поєднала сукню-тренч, капелюшок-таблетку, колготки та масивні туфлі на підборах. Також вона одягла окуляри, золоті сережки і завершила образ парасолькою, яка теж була в цей принт.
Цей образ акторки нагадав вбрання її колежанки — Ані Тейлор-Джой, яка теж носила капелюшок-таблетку у леопардовий принт на заході, але 2021 року. Тоді на ній був фіолетовий костюм.
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