Це було феєрично: DOROFEEVA з аншлагом виступила у Палаці cпорту й анонсувала ще один концерт

На сольному шоу артистки зібрали 2,9 мільйони гривень на допомогу нашим військовим.
DOROFEEVA 22 листопада зібрала з аншлагом свій перший Палац спорту. Це масштабне шоу підсумувало її осінній концертний тур HEARTBEAT.
Глядачі побачили перед собою сцену, яка перетворилася на кімнату зі стелею та стінами-екранами.
"Це мій простір. Простір свободи. Де я почуваюся в безпеці. Сьогодні я запрошую вас до нього…" – так артистка на початку шоу запросила відчути свій HEARTBEAT десятитисячну аудиторію.
Ця кімната – це не лише фон, це візуальний особистий світ Наді, який змінювався під кожну пісню, як відображення її емоцій і стану душі. Кожна деталь працювала на те, щоб глядач не просто спостерігав, а поринав у ці історії.
"Мій перший Палац спорту! Досі не можу відійти! Читаю коментарі, відгуки, бачу тіктоки – бачу, що людям було добре, і це найбільше щастя для мене. Під час концерту я теж це відчувала, коли бачила щасливі очі глядачів. Я дуже переживала, щоб в цей день не було тривог чи обстрілів – на жаль, зараз всі концерти сприймаються через цю призму. Дуже радію, що нам все вдалося", – поділилася першими емоціями DOROFEEVA.
"У цьому концерті Надя руйнує четверту стіну свого світу, щоб впустити глядача в нього. Вона нічого більше не приховує… вся її творчість, все що її надихає, те чим вона живе та що любить, повністю відкрито для глядача. Тому що глядач є великою частиною цього світу… без нього не існувало б і її", – розповіла режисерська команда шоу.
Пропонуємо роздивитися, з чого побудована "кімната" DOROFEEVA:
Фундамент концертного шоу – пісні: мікс хітів і не менш популярних пісень із нового альбому HEARTBEAT, яким зал гучно підспівував та безперестанку знімав сценічні номери на смартфони.
Цього вечора прозвучали: знаковий сингл програми – "Хартбіт", "вотсап" – який співачка присвятила нашим військовополоненим і їхнім родинам, які були присутні в залі, пронизлива "Колискова 2022" – вперше у супроводі хору вокалісток та розривною грою співачки на барабані у фіналі, "Хай пишуть" – із коментарями хейтерів на великому екрані та "Щоб не було" – з відеоспогадами з особистого архіву артистки, "Ритми" – у неочікуваній сольній рокверсії, народний хіт "Думи", "Спитай у чата джипіті" – пісня з нового альбому, яка вже набула великої популярності на стримінгах…
І цілих три "на біс": глядачі шаленіли від появи на сцені POSITIFF (партнер із гурту "Время и Стекло") на пісні "Дим", осяяли палац ліхтариками на пісні "Гість" і ще раз запалили під фінальний "Хартбіт".
По секрету розповімо, що на один із треків з нового альбому незабаром вийде концертний кліп.
Оскільки DOROFEEVA завжди підтримує нових талановитих музикантів і любить музичні експерименти, вона запросила виступити з нею на сцені: репера Otoy – разом вони зігріли великий зал фітом "Спекотно", музикантів Jockii druce та Badwor7h, які вперше виступили у Палаці спорту з потужною колаборацією "журба", київського саксофоніста Andrii Barmalii, який розчулив і саму DOROFEEVA, і тисячі глядачів своїм музичним перфомансом на пісні "вотсап".
Появи стримера Міші Лебіги (LEBIGA), партнера по народному хітовому дуету "А я все плакала", аудиторія чекала останні пів року, але він здивував усіх своєю появою на одному з секторів і промовою у своєму стилі: "Кохайтеся, цілуйтесь, обіймайтесь, підтримуйте одне одного. Бо ми все, що у нас є".
Чекали й появи POSITIFF, який не був заявлений до концерту, але вийшов на сцену разом з DOROFEEVA "на біс", щоб заспівати одну з найпопулярніших і досі найулюбленіших слухачами пісню гурту "Время и Стекло" – "Дим".
Звісно, без можливості допомогти ЗСУ гостей шоу не залишили. Перед початком концерту артистка відкрила дружню банку, щоб підтримати спільний 50-мільйонний збір Monobank та Благодійного фонду Сергія Притули на дрони Mavic 3T для наших військових.
Ведучий благодійної частини концерту Женя Янович познайомив присутніх зі спеціальними лотами від Наді, які потім розіграли серед усіх, хто донатив будь-яку суму на збір. Наприкінці концерту переможці отримали подарунки: перший вініл DOROFEEVA "сенси" з її автографом; кепку Feeling your heartbeat – ексклюзивну, як у самої Наді в одному з номерів концерту, і куртку Міші Лебіги з легендарного кліпу "А я все плакала".
А за донат від 222 грн глядачі мали можливість відправити повідомлення на екрани Палацу спорту, які побачили 10 тисяч людей.
Згадали й про "ті самі вуха Дорофєєвої", які минулого року придбали на благодійному аукціоні за 2 млн грн.
У межах сольного шоу зібрали 2,9 мільйони гривень.
У фіналі відчувалося, що глядачам так сподобалося перебувати у цій сценічній кімнаті разом із DOROFEEVA, що вони не проти завітати до неї ще раз. І така змога в них буде, адже під час шоу артистка озвучила дату другого Палацу спорту – Київ знову відчує HEARTBEAT 12 квітня 2025 року.
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