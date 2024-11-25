Це було феєрично: DOROFEEVA з аншлагом виступила у Палаці cпорту й анонсувала ще один концерт

DOROFEEVA 22 листопада зібрала з аншлагом свій перший Палац спорту. Це масштабне шоу підсумувало її осінній концертний тур HEARTBEAT.

Концерт DOROFEEVA/Фото Антон Кулаковський

Концерт DOROFEEVA/Фото Антон Кулаковський

Глядачі побачили перед собою сцену, яка перетворилася на кімнату зі стелею та стінами-екранами.

"Це мій простір. Простір свободи. Де я почуваюся в безпеці. Сьогодні я запрошую вас до нього…" – так артистка на початку шоу запросила відчути свій HEARTBEAT десятитисячну аудиторію.

Концерт DOROFEEVA/Фото Антон Кулаковський

Ця кімната – це не лише фон, це візуальний особистий світ Наді, який змінювався під кожну пісню, як відображення її емоцій і стану душі. Кожна деталь працювала на те, щоб глядач не просто спостерігав, а поринав у ці історії.

Концерт DOROFEEVA/Фото Антон Кулаковський

Концерт DOROFEEVA/Фото Антон Кулаковський

"Мій перший Палац спорту! Досі не можу відійти! Читаю коментарі, відгуки, бачу тіктоки – бачу, що людям було добре, і це найбільше щастя для мене. Під час концерту я теж це відчувала, коли бачила щасливі очі глядачів. Я дуже переживала, щоб в цей день не було тривог чи обстрілів – на жаль, зараз всі концерти сприймаються через цю призму. Дуже радію, що нам все вдалося", – поділилася першими емоціями DOROFEEVA.

Концерт DOROFEEVA/Фото Антон Кулаковський

Концерт DOROFEEVA/Фото Антон Кулаковський

Концерт DOROFEEVA/Фото Антон Кулаковський

"У цьому концерті Надя руйнує четверту стіну свого світу, щоб впустити глядача в нього. Вона нічого більше не приховує… вся її творчість, все що її надихає, те чим вона живе та що любить, повністю відкрито для глядача. Тому що глядач є великою частиною цього світу… без нього не існувало б і її", – розповіла режисерська команда шоу.

Концерт DOROFEEVA/Фото Антон Кулаковський

Пропонуємо роздивитися, з чого побудована "кімната" DOROFEEVA:

Фундамент концертного шоу – пісні: мікс хітів і не менш популярних пісень із нового альбому HEARTBEAT, яким зал гучно підспівував та безперестанку знімав сценічні номери на смартфони.

Концерт DOROFEEVA/Фото Антон Кулаковський

Концерт DOROFEEVA/Фото Антон Кулаковський

Концерт DOROFEEVA/Фото Антон Кулаковський

Цього вечора прозвучали: знаковий сингл програми – "Хартбіт", "вотсап" – який співачка присвятила нашим військовополоненим і їхнім родинам, які були присутні в залі, пронизлива "Колискова 2022" – вперше у супроводі хору вокалісток та розривною грою співачки на барабані у фіналі, "Хай пишуть" – із коментарями хейтерів на великому екрані та "Щоб не було" – з відеоспогадами з особистого архіву артистки, "Ритми" – у неочікуваній сольній рокверсії, народний хіт "Думи", "Спитай у чата джипіті" – пісня з нового альбому, яка вже набула великої популярності на стримінгах…

Концерт DOROFEEVA/Фото Антон Кулаковський

Концерт DOROFEEVA/Фото Антон Кулаковський

І цілих три "на біс": глядачі шаленіли від появи на сцені POSITIFF (партнер із гурту "Время и Стекло") на пісні "Дим", осяяли палац ліхтариками на пісні "Гість" і ще раз запалили під фінальний "Хартбіт".

По секрету розповімо, що на один із треків з нового альбому незабаром вийде концертний кліп.

Концерт DOROFEEVA/Фото Антон Кулаковський

Оскільки DOROFEEVA завжди підтримує нових талановитих музикантів і любить музичні експерименти, вона запросила виступити з нею на сцені: репера Otoy – разом вони зігріли великий зал фітом "Спекотно", музикантів Jockii druce та Badwor7h, які вперше виступили у Палаці спорту з потужною колаборацією "журба", київського саксофоніста Andrii Barmalii, який розчулив і саму DOROFEEVA, і тисячі глядачів своїм музичним перфомансом на пісні "вотсап".

Концерт DOROFEEVA/Фото Антон Кулаковський

Концерт DOROFEEVA/Фото Антон Кулаковський

Появи стримера Міші Лебіги (LEBIGA), партнера по народному хітовому дуету "А я все плакала", аудиторія чекала останні пів року, але він здивував усіх своєю появою на одному з секторів і промовою у своєму стилі: "Кохайтеся, цілуйтесь, обіймайтесь, підтримуйте одне одного. Бо ми все, що у нас є".

Концерт DOROFEEVA/Фото Антон Кулаковський

Чекали й появи POSITIFF, який не був заявлений до концерту, але вийшов на сцену разом з DOROFEEVA "на біс", щоб заспівати одну з найпопулярніших і досі найулюбленіших слухачами пісню гурту "Время и Стекло" – "Дим".

Концерт DOROFEEVA/Фото Антон Кулаковський

Звісно, без можливості допомогти ЗСУ гостей шоу не залишили. Перед початком концерту артистка відкрила дружню банку, щоб підтримати спільний 50-мільйонний збір Monobank та Благодійного фонду Сергія Притули на дрони Mavic 3T для наших військових.

Концерт DOROFEEVA/Фото Антон Кулаковський

Концерт DOROFEEVA/Фото Антон Кулаковський

Ведучий благодійної частини концерту Женя Янович познайомив присутніх зі спеціальними лотами від Наді, які потім розіграли серед усіх, хто донатив будь-яку суму на збір. Наприкінці концерту переможці отримали подарунки: перший вініл DOROFEEVA "сенси" з її автографом; кепку Feeling your heartbeat – ексклюзивну, як у самої Наді в одному з номерів концерту, і куртку Міші Лебіги з легендарного кліпу "А я все плакала".

Концерт DOROFEEVA/Фото Антон Кулаковський

А за донат від 222 грн глядачі мали можливість відправити повідомлення на екрани Палацу спорту, які побачили 10 тисяч людей.

Згадали й про "ті самі вуха Дорофєєвої", які минулого року придбали на благодійному аукціоні за 2 млн грн.

Концерт DOROFEEVA/Фото Антон Кулаковський

У межах сольного шоу зібрали 2,9 мільйони гривень.

У фіналі відчувалося, що глядачам так сподобалося перебувати у цій сценічній кімнаті разом із DOROFEEVA, що вони не проти завітати до неї ще раз. І така змога в них буде, адже під час шоу артистка озвучила дату другого Палацу спорту – Київ знову відчує HEARTBEAT 12 квітня 2025 року.

Концерт DOROFEEVA/Фото Антон Кулаковський

Концерт DOROFEEVA/Фото Антон Кулаковський

Концерт DOROFEEVA/Фото Антон Кулаковський

Концерт DOROFEEVA/Фото Антон Кулаковський

Концерт DOROFEEVA/Фото Антон Кулаковський

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