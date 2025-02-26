Це було феєрично: Наомі Кемпбелл продефілювала на Тижні моди в Мілані у шкіряному боді

Бренд Dsquared2 відсвяткував своє 30-річчя галасливим показом, але головною зіркою шоу стала розкішна супермодель.

У Мілані 25 лютого стартував Тиждень моди, який триватиме до 3 березня. У межах цього заходу відбувся показ бренду Dsquared2, який презентував колекцію жіночий одяг осінь-зима 2025-2026.

Наомі Кемпбелл / Фото: Associated Press

Зіркою показала стала супермодель Наомі Кемпбелл, яка закривала шоу, продемонструвавши на подіумі ефектне вбрання зі шкіри.

Наомі Кемпбелл / Фото: Associated Press

На 54-річній жінці було чорне боді з рукавами, шнурівками та блискавкою. Носила це вбрання вона з чоботами-панчохами, які ефектно підкреслювали її довгі ноги та фігуру.

Наомі Кемпбелл / Фото: Getty Images

Також супермодель 90-х одягнула перуку з об'ємним і довгим волоссям завдовжки до талії, яка ідеально вписалася в цей байкерський образ.

Наомі Кемпбелл / Фото: Getty Images

Бренд Dsquared2, заснований канадськими близнюками Діном та Деном Кейтенами, може похизуватися багатьма цікавими модними ідеями з використанням деніму, шкіри та інших популярних матеріалів.

Читайте також:

Богиня подіуму - Наомі Кемпбелл (50 фото)