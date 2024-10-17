Це було красиво, але незручно: яке взуття носили моделі Victoria's Secret під час шоу

Не лише крила привертали увагу на цьому шоу, а й босоніжки.

Після шестирічної перерви "ангели" Victoria's Secret знову повернулися на подіум. У Нью-Йорку відбулося грандіозне Victoria's Secret Fashion Show 2024, де красуні продемонстрували розкішну спідню білизну, нічні пеньюари та красиві сукні. Багато речей було декоровано стразами, вишивками, аплікаціями. Звичайно ж, важливою частиною багатьох луків стали крила.

Офіційним взуттєвим партнером Victoria Secret Fashion Show був знаменитий італійський взуттєвий бренд Rene Caovilla. Гламурні босоніжки цієї марки відомі через свої ремінці-пружин та сріблясту підошву. Усі моделі показу носили саме таке взуття. Воно було прикрашене стразами, камінням, атласом, кристалами і навіть хутром.

Однак попри красу та розкіш, здавалося, що дефілювати у цих босоніжках не так і зручно дівчатам. Ноги в них хиталися, а тонкі шпильки були не дуже стійкі.

Взуття моделей Victoria's Secret Fashion Show 2024 / Фото: Getty Images

Взуття моделей Victoria's Secret Fashion Show 2024 / Фото: Associated Press

Взуття моделей Victoria's Secret Fashion Show 2024 / Фото: Associated Press

Взуття моделей Victoria's Secret Fashion Show 2024 / Фото: Associated Press

Вартість однієї такої пари взуття становить 1 620 євро.

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