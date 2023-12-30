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Це було кумедно: три неординарні вбрання знаменитостей на світських заходах

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Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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Це було кумедно: три неординарні вбрання знаменитостей на світських заходах

Коко Роша / Фото: Associated Press

Одягли вони їх, звичайно ж, тільки щоб привернути увагу.

Цього року зірки без сумнівів нас часто шокували та дивували, а серед модних трендів з'являлися зовсім "дикі" речі, наприклад, гламурні труси, розшиті камінням та кристалами, або топи-нагрудники. Але були й вбрання, які відверто смішили і саме на них ми пропонуємо ще раз поглянути.

Сем Сміт

Британський виконавець одягнув надувний костюм від бренду Harri на церемонію Brit Awards. Вбрання співака було латексним, мало широкі штани, що нагадували галіфе, а також широкі плечі на жакеті, що застібався на блискавку.

Сем Сміт / © Associated Press
Сем Сміт / Фото: Associated Press

Saweetie

Також насмішила і ця американська репвиконавиця, оскільки прийшла на церемонію MTV у дивній, але гламурній сукні з величезними кістками. Екстравагантне вбрання створив бренд AREA.

Saweetie / © Associated Press
Saweetie / Фото: Associated Press

Коко Роша

Не менш здивувала й канадська супермодель, коли з'явилася на світському заході у Парижі, який проводив видання The Business of Fashion у межах Тижня моди. Коко віддала перевагу нестандартному вбранню — сукні у вигляді диско-кулі.

Коко Роша / © Associated Press
Коко Роша / Фото: Associated Press

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