Це було кумедно: три неординарні вбрання знаменитостей на світських заходах

Одягли вони їх, звичайно ж, тільки щоб привернути увагу.

Цього року зірки без сумнівів нас часто шокували та дивували, а серед модних трендів з'являлися зовсім "дикі" речі, наприклад, гламурні труси, розшиті камінням та кристалами, або топи-нагрудники. Але були й вбрання, які відверто смішили і саме на них ми пропонуємо ще раз поглянути.

Сем Сміт

Британський виконавець одягнув надувний костюм від бренду Harri на церемонію Brit Awards. Вбрання співака було латексним, мало широкі штани, що нагадували галіфе, а також широкі плечі на жакеті, що застібався на блискавку.

Сем Сміт / Фото: Associated Press

Saweetie

Також насмішила і ця американська репвиконавиця, оскільки прийшла на церемонію MTV у дивній, але гламурній сукні з величезними кістками. Екстравагантне вбрання створив бренд AREA.

Saweetie / Фото: Associated Press

Коко Роша

Не менш здивувала й канадська супермодель, коли з'явилася на світському заході у Парижі, який проводив видання The Business of Fashion у межах Тижня моди. Коко віддала перевагу нестандартному вбранню — сукні у вигляді диско-кулі.

Коко Роша / Фото: Associated Press

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