Це було надто гламурно: Ель Феннінг одягла сукню з нової колекції Valentino

Відомий модельєр одягнув ще одну знаменитість, закріпивши свій статус на чолі Модного дому. В цьому вбранні був і гламур, і романтика.

Зірка фільму "Чаклунка" – 26-річна Ель Феннінг – з'явилася на церемонії вручення премії Governors Awards у Лос-Анджелесі. Це щорічний захід, який проводиться Американською академією кінематографічних мистецтв і наук та збирає під одним дахом безліч відомих особистостей.

Ель Феннінг / Фото: Associated Press

Для цього заходу Ель обрала вбрання від Модного дому Valentino, яке поєднала з прикрасами від Cartier. На ній була довга сукня м'ятного відтінку і така сама накидка. Це вбрання було щедро розшите бісером і лелітками, а також прикрашене оздобленням зі штучного пуху на рукавах і подолі.

Також Ель взула сріблясті босоніжки на підборах, зробила об'ємну зачіску та легкий ніжний макіяж з рум'янами.

Ель Феннінг / Фото: Associated Press

Ця сукня дівчини була з нової колекції весна-літо 2025 року, яку Valentino презентував на Тижні моди в Парижі. Шоу бренду було історичним для світу моди, адже колекцію презентував новий креативний директор марки – модельєр Алессандро Мікеле, який раніше очолював Дім Gucci.

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