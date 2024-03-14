Це було незвичайно: Мелісса Маккарті з'явилася на червоній доріжці із сумкою у вигляді канолі

Коли метушня за "Оскаром" трохи вщухла, можна пильніше розглянути деякі деталі образів знаменитостей.

У акторки Мелісси Маккарті — зірки фільму "Русалонька" — був, мабуть, наймиліший аксесуар на вечірці Vanity Fair Oscar Party 2024. Вона прийшла на вечірку в чорній зухвалій шкіряній сукні від бренду Valdrin Sahiti, у якої були довгі рукави, але в руці вона тримала великий гламурний клатч у вигляді каннолі — традиційного сицилійського десерту.

Мелісса Маккарті / Фото: Associated Press

Цей десерт є вафельною хрумкою трубочкою з начинкою з сиру, просочену сиропом або лікером. Але каннолі акторки було інкрустовано кристалами.

Автором сумки є бренд Kinza Winza, а називається модель Holy Cannoli.

Мелісса Маккарті / Фото: Associated Press

Стилістка акторки Катя Кегілл розповіла People, що темою для Vanity Fair вони вирішили вибрати нинішній тренд Mob Wife (дружина мафіозі), тому й підібрали до сукні італійський десерт.

Мелісса Маккарті / Фото: Associated Press

Вартість такого аксесуару 492 долари, і це повністю ручна робота.

До речі, на саму церемонію "Оскар" Мелісса одягла червону довгу сукню з пишними рожевими рукавами та шлейфом.

Мелісса Маккарті / Фото: Associated Press

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