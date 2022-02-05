Це було передбачувано: Сара Джессіка Паркер розкрила дизайнера взуття у серіалі "І просто так…"

Це було передбачувано: Сара Джессіка Паркер розкрила дизайнера взуття у серіалі "І просто так…"

У сучасному світі дуже важко тримати щось у секреті, однак у головної акторки та продюсерки серіалу "І просто так..." Сари Джесікі Паркер це вийшло.

Протягом усіх знімань серіалу "І просто так..." героїня з'являлася в різних вбраннях від знаменитих дизайнерів та вінтажних речей, усі ці образи постійно розбиралися на найменші деталі шанувальниками серіалу та нами зокрема. Однак були деякі туфлі, які ідентифікувати не вдавалося і як виявилося після недавньої публікації Vogue, все тому, що їх авторкою сама Сара Джессіка Паркер.

В інтерв'ю виданню акторка зізналася, що вигадуючи образи для Керрі Бредшоу вона та костюмери вирішили створити деякі моделі.

"У світі Керрі немає колекції SJP. Я не існую там, тому що це було б занадто дивно для мене. Я не хотіла, щоб це мало такий вигляд, ніби я використовую бізнес-можливості та HBO, але коли ми наближалися до моєї першої примірки у травні минулого року стало зрозуміло, що Моллі і Девід (Моллі Роджерс і Денні Сантьяго — стилісти серіалу — ред.) все ще хотіли заповнити деякі прогалини аксесуарів", — сказала Паркер.

Для того, щоб не акцентувати увагу на тому, що взуття в серіалі створене брендом Сари Джессіки SJP, вона та її команда придумали псевдовінтажний лейбл Duchessa Gardini.

"Ми думали про старий італійський будинок. Все наше взуття виготовляється вручну в Італії шевцями в третьому та четвертому поколінні, так що цілком можливо, що у вас міг би бути такий бренд. Якби це було якесь інше шоу, це могло б не мати значення, але тут має значення походження взуття. Людям цікаво, взуття початку століття чи щойно з подіумів Парижа", — додала акторка.

Взуття — візитна картка головної героїні, і незалежно від того, куди її занесе життя, вона носить щось яскраве, що запам'ятовується, і на високих підборах.

"Взуття є частиною розповіді та допомагає нам передати повідомлення з меншою кількістю слів", — пояснює Паркер.

Багато моделей у серіалі, звичайно ж, були від інших дизайнерів, але шість пар туфель від бренду SJP склали їм значну конкуренцію. Всі ці туфлі ми зібрали нижче:

Сара Джессіка Паркер / Getty Images

Сара Джессіка Паркер / Getty Images

Сара Джессіка Паркер / Getty Images

Сара Джессіка Паркер / Getty Images

Сара Джессіка Паркер / Getty Images

Сара Джессіка Паркер / Getty Images

Також нагадаємо, що Паркер запустила свій бренд 2014 року, а кілька років тому відкрила ще й магазин у центрі Мангеттена, в якому сама працює консультанткою і допомагає клієнтам з вибором потрібної пари, приносить коробки, розставляє взуття на полицях та займається іншими робочими моментами.

Сара Джессіка Паркер / Getty Images

Сара Джессіка Паркер / Getty Images

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