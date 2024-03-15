Це було розкішно: дизайнерка Наталія Феднер, яка народилася у Чернівцях, створила сукню для "Оскара"

Раніше вона неодноразово одягала зірок у свої креативні творіння, але для головної кінопремії світу створювала вбрання вперше.

Американська дизайнерка Наталія Феднер, яка прославилася своїми унікальними металевими вбраннями, народилася та перші роки життя провела в Україні. Жінка родом із Чернівців, про що часто згадує у своїх численних інтерв'ю.

Зараз Наталія та її сім'я мешкають у США, де вона стала популярною дизайнеркою, яка створює приголомшливі вбрання, що повністю складаються з ланцюжків.

Одним з останніх творів дизайнерки стала розкішна ніжно-рожева сукня, створена для 55-річної американської супермоделі та телеведучої Рошумби Вільямс.

Рошумба Вільямс / Фото: Associated Press

Це було довге вбрання з галтером хрест-навхрест, яке доповнювала накидка на плечах. Образ Рошумба доповнила гламурними босоніжками із пружинами від René Caovilla, а також декількома прикрасами та об'ємною зачіскою.

Рошумба Вільямс / Фото: Associated Press

На червоній доріжці Вільямс була однією з ведучих, які висвітлювали події, тому перед заходом відвідала ательє Наталі, щоб записати про неї сюжет. Відео дизайнерка поділилася у Instagram.

Також просто на червоній доріжці "Оскара" телеведуча розповіла про свою приголомшливу сукню.

Нагадаємо, що своє вбрання Феднер створює з тонких металевих ланцюжків під назвою Stretch Metal. Цей незвичайний "матеріал" для виробів Наталія розробила особисто 2021 року. Речі зі Stretch Metal набувають форми тіла, однак можуть розтягуватися, як тканина, і бути зручними.

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