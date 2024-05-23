Це було сексуально: бразильська модель Ізабель Гулар вийшла в світ у сукні з чорним мереживним боді

Вбрання підкреслювало неймовірно стрункі ноги зірки.
39-річна красуня Ізабель Гулар відвідала прем'єру нової екранізації роману "Граф Монте-Крісто", що відбулася у межах Каннського кінофестивалю. На червону доріжку зірка вийшла у сукні від бренду Zuhair Murad із колекції осінь-зима 2023.
Вбрання було незвичайного дизайну, який привертав увагу, оскільки являв собою чорне сексуальне мереживне боді, яке доповнювала спідниця та ліф із білої легкої шифонової тканини.
Також цю сукню прикрашали квіткові аплікації чорного кольору на плечі та ліфі.
Доповнила модель свій образ босоніжками на підборах, ефектними прикрасами та високим хвостом із чубчиком-шторкою.
Днем раніше колишній "ангел" Victoria's Secret сяяла на червоній доріжці в елегантній сукні з квітами від Armani Privé з колекції осінь-зима 2023.
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