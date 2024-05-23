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Це було сексуально: бразильська модель Ізабель Гулар вийшла в світ у сукні з чорним мереживним боді

Це було сексуально: бразильська модель Ізабель Гулар вийшла в світ у сукні з чорним мереживним боді

Ізабель Гулар / Фото: Associated Press

Вбрання підкреслювало неймовірно стрункі ноги зірки.

39-річна красуня Ізабель Гулар відвідала прем'єру нової екранізації роману "Граф Монте-Крісто", що відбулася у межах Каннського кінофестивалю. На червону доріжку зірка вийшла у сукні від бренду Zuhair Murad із колекції осінь-зима 2023.

Ізабель Гулар / © Associated Press
Ізабель Гулар / Фото: Associated Press

Вбрання було незвичайного дизайну, який привертав увагу, оскільки являв собою чорне сексуальне мереживне боді, яке доповнювала спідниця та ліф із білої легкої шифонової тканини.

Також цю сукню прикрашали квіткові аплікації чорного кольору на плечі та ліфі.

Ізабель Гулар / © Associated Press
Ізабель Гулар / Фото: Associated Press

Доповнила модель свій образ босоніжками на підборах, ефектними прикрасами та високим хвостом із чубчиком-шторкою.

Ізабель Гулар / © Associated Press
Ізабель Гулар / Фото: Associated Press

Днем раніше колишній "ангел" Victoria's Secret сяяла на червоній доріжці в елегантній сукні з квітами від Armani Privé з колекції осінь-зима 2023.

Ізабель Гулар / © Associated Press
Ізабель Гулар / Фото: Associated Press

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