Це було сміливо: Ріта Ора прийшла на вечірку у повністю прозорій сукні та без білизни

Британська співачка Ріта Ора прихильниця голих суконь, тож кожен її образ привертає увагу. На вечірку British Vogue 2023 "Forces For Change", яка минула в Лондоні, вона знову прийшла в провокаційному вбранні.

На Ріті була довга чорна повністю прозора сукня. Вбрання мало американську пройму, а горловина сукні була настільки високою, що одягалася аж на голову співачки, водночас закриваючи її рота та носа.

Спереду сукню прикрашала аплікація з великих 3D квітів та драпування на животі. Також спереду сукня мала розріз, прикрашений рюшею, який відкривав її ноги. Образ зірка доповнила чорними босоніжками на підборах, клатчем з вишивкою лелітками, а також макіяжем та зачіскою "французькою косою".

Ріта Ора / Фото: Getty Images

Оскільки сукня Ріти була повністю прозора, чітко з-під неї було видно і її бежеві труси.

Ріта Ора / Фото: Getty Images

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