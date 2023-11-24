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Це було сміливо: Ріта Ора прийшла на вечірку у повністю прозорій сукні та без білизни

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
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Це було сміливо: Ріта Ора прийшла на вечірку у повністю прозорій сукні та без білизни

Ріта Ора / Фото: Getty Images

Зірка знову шокувала вибором відвертої сукні.

Британська співачка Ріта Ора прихильниця голих суконь, тож кожен її образ привертає увагу. На вечірку British Vogue 2023 "Forces For Change", яка минула в Лондоні, вона знову прийшла в провокаційному вбранні.

На Ріті була довга чорна повністю прозора сукня. Вбрання мало американську пройму, а горловина сукні була настільки високою, що одягалася аж на голову співачки, водночас закриваючи її рота та носа.

Спереду сукню прикрашала аплікація з великих 3D квітів та драпування на животі. Також спереду сукня мала розріз, прикрашений рюшею, який відкривав її ноги. Образ зірка доповнила чорними босоніжками на підборах, клатчем з вишивкою лелітками, а також макіяжем та зачіскою "французькою косою".

Ріта Ора / © Getty Images
Ріта Ора / Фото: Getty Images

Оскільки сукня Ріти була повністю прозора, чітко з-під неї було видно і її бежеві труси.

Ріта Ора / © Getty Images
Ріта Ора / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
108
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