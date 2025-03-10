Це був "чорний лебідь": Крістін Девіс назвала свою улюблену сукню із "Сексу і міста"

Ця розкішна сукня рідко згадується, але, як виявилося, акторці вона надзвичайно подобалася, попри не дуже комфортний фасон.

Крістін Девіс, зірка серіалу "Секс і місто", запустила свій власний подкаст на платформі iHeartRadio, який дістав назву Are You a Charlotte? ("Ви Шарлотта?"). У цьому проєкті вона продовжує обговорювати теми, пов'язані з культовим серіалом і розкривати деякі його секрети та власні переживання.

В одному з випусків, коли акторка відповідала на запитання, вона назвала свою улюблену сукню, яку доводилося носити її героїні. Проте улюблене вбрання Крістін назвала не із серіалу, а з повнометражного фільму "Секс і місто", який вийшов у кінотеатрах 2008 року.

"Улюблене вбрання? Мм-гм. Говорячи про речі. Перше, що спадає мені на думку – "чорний лебідь", який я одягла на весілля Керрі", – сказала акторка.

Вона мала на увазі довгу сукню-"русалку" чорного кольору від бренду Zac Posen. Вбрання мало глибоке декольте, складний дизайн зі складками, рюшами та плісуванням. Сукня була названа "чорним лебедем" костюмерним відділом ще під час знімань.

Крістін Девіс / Фото: Getty Images

Також у подкасті Крістін зазначила, що Патриція Філд – костюмерка серіалу – була одержима тим, у що будуть одягнені головні героїні, доки не знайшла ідеальні образи для них. Сукня була дуже вузька і акторці було незручно в ній пересуватися і її хода здавалася дуже дивною. За словами Крістін, це був чудовий комічний контраст.

Крістін Девіс / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що все ж таки більш відомою стала сукня Сари Джессіки Паркер з цього фільму – її весільне вбрання від Vivienne Westwood.

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