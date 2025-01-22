Це був гарний образ: акторка Наомі Воттс вийшла у світ, щоб прорекламувати книжку про менопаузу

Зірка написала книжку на дуже важливу для кожної жінки тему.
56-річна Наомі Воттс була дивовижною, коли її сфотографували папараці на вулиці в Нью-Йорку. Зараз акторка активно просуває свою нову книжку під назвою "Чи наважусь я це сказати: все, що я хотіла б знати про менопаузу", тому часто відвідує інтерв'ю і виходить у світ.
На Наомі того дня був кремовий комплект від Attersee, а також розкішне коричневе пальто від Celine. Вбрання акторка і тепер ще й письменниця доповнила безліччю золотих прикрас від різних брендів та сумкою від Oscar de la Renta. Взута вона була в туфлі від Patrizia Pepe.
Протягом усього життя акторка намагалася приховувати особисте життя та подробиці свого здоров'я. Однак зараз вирішила заговорити та написати книжку, над якою працювала весь минулий рік. Книжка є автобіографічним путівником на тему менопаузи: власний досвід і переживання акторки, які перетинаються з корисною інформацією. Сама Наомі зіткнулася з ранньою менопаузою у 36 років.
Деякими фотографіями та відео з книжкою вона поділилася у Instagram.
Раніше на тему менопаузи публічно заговорила Софі, герцогиня Единбурзька, дружина молодшого сина королеви Єлизавети ІІ - принца Едварда.
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